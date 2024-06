Test – Lenovo ThinkPad X1 Fold, il s’est fait attendre !

Les ordinateurs portables pliants commencent sérieusement à prendre leur marque dans l’univers tech. Ils s’étendent bien au-delà des premiers concepts de smartphones pliables. Le Lenovo ThinkPad X1 Fold représente une de ces innovations audacieuses. Elle vise à redéfinir notre interaction avec la technologie mobile. Avec son prix de 5500€, il se positionne comme un produit de luxe. La question est alors inévitable : ce prix est-il justifiable ?

Notre avis en bref sur le Lenovo Thinkpad X1 Fold

Le ThinkPad X1 Fold de Lenovo est un appareil qui défie les conventions avec son écran pliable impressionnant. Il propose également une conception robuste. Bien que son design puisse sembler un peu épais lorsqu’il est complètement replié, ce qui le rend moins compact que certains pourraient l’espérer, il n’en demeure pas moins un produit de haute performance. La qualité de l’écran et les capacités générales de l’appareil sont excellentes. Il répondra aux attentes des professionnels et des créatifs mobiles. Toutefois, les points faibles tels que l’autonomie limitée et la gestion thermique pourraient être des freins pour certains utilisateurs. C’est particulièrement le cas, surtout compte tenu du prix élevé de l’appareil.

Fiche technique

Processeur Intel 12th Gen Core i7, vPro® Mémoire Vive (RAM) Jusqu’à 32 Go LPDDR5 Stockage Jusqu’à 1 To PCIe Batterie & Recharge 48 Whr, optionnel 16 Whr supplémentaires, 65W Ecran 16.3″ 4:3 (2560×2024) OLED Anti-smudge 600nit HDR Logiciel Windows 11 Prix 5500 €

Unboxing du Lenovo Thinkpad X1 Fold

Dès l’ouverture de la boîte, l’expérience d’unboxing du Lenovo ThinkPad X1 Fold ne présente pas le caractère premium que l’on pourrait espérer au vu de son prix astronomique. La boîte elle-même est assez basique et ne contient que l’essentiel. On retrouve le PC pliant, un clavier Bluetooth détachable, un stand pour maintenir l’appareil debout et un chargeur. Malgré l’absence d’extras luxueux ou d’accessoires innovants, les éléments fournis sont de haute qualité et s’annoncent fonctionnels. Cependant, pour un produit coûtant 5500€, certains pourraient s’attendre à un peu plus de flair ou à des ajouts qui justifient davantage le prix.

Design et Hardware

Le ThinkPad X1 Fold se distingue par un design qui allie robustesse et innovation technologique. En dépit d’un châssis légèrement épais, cet ordinateur portable pliant impressionne par sa construction solide et sa charnière durable qui supporte les multiples pliages sans signe de faiblesse. La conception tout-en-un inclut un clavier détachable et un stand qui, bien que rendant l’ensemble un peu volumineux, se justifie par la polyvalence qu’ils apportent à l’expérience utilisateur. La qualité des matériaux utilisés est palpable, reflétant le positionnement haut de gamme du produit.

Cependant, le poids total de l’appareil, combiné à ses accessoires, peut rendre le transport moins aisé que prévu. Le choix de Lenovo de favoriser la robustesse pourrait déplaire à ceux qui privilégient la légèreté et la minceur. En outre, les bordures de l’écran, bien que plus fines que celles de nombreux concurrents, restent perceptibles. Cela pourrait être une considération esthétique importante pour les utilisateurs à la recherche d’un design plus épuré.

Connectique et connectivité du Lenovo Thinkpad X1 Fold

Le ThinkPad X1 Fold de Lenovo offre une gamme raisonnable de ports pour un appareil de sa catégorie. Il offre deux ports Thunderbolt 4 et un port USB-C 3.2 Gen 2. Cela offre une connectivité rapide et polyvalente pour tous les périphériques externes nécessaires. L’inclusion d’une trappe pour carte Nano-SIM est également un avantage notable, permettant une connectivité 5G en option, ce qui est idéal pour les professionnels en déplacement qui ne peuvent pas toujours compter sur une connexion Wi-Fi stable.

En matière de connectivité sans fil, l’appareil brille avec la prise en charge du Wi-Fi 6E. Cela garantit des vitesses de connexion ultra-rapides et une latence réduite. Le Bluetooth 5.2 complète l’ensemble, facilitant la connexion à une gamme d’accessoires sans fil, tels que des écouteurs et des périphériques de pointage. Ces fonctionnalités, associées à la construction robuste de l’appareil, le rendent parfaitement adapté à un environnement de travail hybride moderne.

Clavier et pavé tactile du Lenovo Thinkpad X1 Fold

Le clavier détachable du ThinkPad X1 Fold est une merveille d’ingénierie, offrant une expérience de frappe confortable et réactive. C’est vraiment similaire à celle d’un clavier d’ordinateur portable traditionnel. Doté d’un rétroéclairage et du célèbre TrackPoint de Lenovo, il permet une navigation précise sans avoir besoin d’une souris externe. Le pavé tactile, bien que de taille réduite, est étonnamment efficace. Il a une réponse tactile précise et une surface lisse qui facilite la gestuelle.

Cependant, certains utilisateurs pourraient trouver le clavier un peu encombrant lorsqu’il est attaché à l’appareil, surtout en mode pliant. Bien que cela ajoute à la polyvalence de l’appareil, permettant une utilisation en mode laptop ou tablette, cela contribue également au poids total de l’ensemble. C’est peut être un inconvénient pour ceux qui privilégient la portabilité maximale. Malgré cela, le clavier offre une expérience dactylographique solide, rarement vue dans les autres appareils pliants sur le marché.

Ecran

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold est équipé d’un écran OLED de 16,3 pouces. Il offre une luminosité impressionnante et des couleurs éclatantes grâce à la technologie HDR. En mode déplié, il offre une expérience visuelle sans précédent sur un appareil aussi compact. On dispose d’un ratio 4:3 qui maximise l’espace de travail vertical, parfait pour la navigation et la productivité. Le support Dolby Vision assure une qualité d’image supérieure, idéale pour les professionnels du design et de la vidéo. Mais c’est aussi pratique pour toute personne appréciant un affichage de haute qualité pour le divertissement.

Cependant, quand l’appareil est plié, l’écran se transforme en deux panneaux distincts de 12 pouces. Cela peut perturber certains utilisateurs non habitués à la gestion de deux écrans simultanément. Bien que cela ouvre des possibilités intéressantes pour le multitâche, il peut y avoir une période d’adaptation nécessaire pour tirer pleinement parti de cette configuration. De plus, les utilisateurs pourraient rencontrer des reflets dans certaines conditions d’éclairage, étant donné la nature brillante de l’écran OLED.

Audio

Le ThinkPad X1 Fold intègre trois haut-parleurs qui délivrent un son clair et suffisamment fort pour une utilisation personnelle. Ils prennent en charge le Dolby Atmos pour une expérience audio immersive. Que ce soit pour des appels vidéo ou pour visionner des médias, la qualité sonore est adéquate pour un appareil de cette taille. Cela dit, les professionnels de l’audio ou ceux qui privilégient une expérience sonore de qualité supérieure pourraient trouver les capacités audio limitées comparées à un système audio externe plus robuste.

En complément des haut-parleurs, le ThinkPad X1 Fold offre quatre microphones intégrés qui améliorent la qualité des appels et des réunions en ligne. C’est le cas grâce à une réduction des bruits de fond indésirables. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les professionnels qui se déplacent fréquemment. Cela garantit que leurs communications restent claires et professionnelles peu importe l’environnement. Toutefois, pour des conférences plus importantes ou des besoins audio critiques, l’utilisation d’un équipement externe reste recommandée.

Performances

Équipé d’un processeur Intel Core i7 de 12e génération, le ThinkPad X1 Fold offre des performances solides capable de gérer un large éventail d’applications professionnelles et créatives. Avec jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5 et 1 To de stockage PCIe, cet appareil est plus que capable de supporter des tâches multitâches intensives et des logiciels exigeants. Que ce soit pour le développement de logiciels, la conception graphique ou même des tâches de bureautique avancées, le X1 Fold répond présent, faisant preuve d’une polyvalence exceptionnelle pour un ordinateur portable pliant.

Néanmoins, comme c’est souvent le cas avec les appareils ultra-portables, le X1 Fold n’est pas sans limites. Les utilisateurs souhaitant exécuter des applications extrêmement gourmandes, comme les jeux vidéo de dernière génération ou les logiciels de montage vidéo lourds, pourraient observer des performances réduites. De plus, l’appareil a tendance à chauffer sous charge, un problème qui peut être exacerbé lors d’une utilisation intensive. Bien que cela ne compromette pas l’usage quotidien, il est important pour les utilisateurs de prendre en compte ces limitations lors de l’évaluation de leurs besoins spécifiques.

Usages du Thinkpad X1 Fold

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold transcende les catégories traditionnelles, agissant non seulement comme un ordinateur portable et une tablette, mais aussi comme un outil de productivité dynamique adapté à une multitude de scénarios. En mode tablette, son grand écran OLED est idéal pour lire ou dessiner, surtout lorsqu’utilisé avec le Lenovo Precision Pen, qui offre une expérience d’écriture et de dessin précise grâce à ses niveaux de pression sensibles. Cet ordinateur est donc particulièrement attractif pour les créatifs et les professionnels qui bénéficient de sa flexibilité en déplacement.

Usage vertical Usage horizontal Un PC portable classique mais épais PC portable allongé

Autonomie

Concernant l’autonomie, le ThinkPad X1 Fold tient ses promesses avec une batterie qui peut facilement durer toute la journée sous un usage modéré, grâce à sa capacité de 48 Whr qui peut être complétée par une batterie supplémentaire de 16 Whr selon la configuration. Pour un usage plus intensif, notamment avec l’écran constamment déployé, la durée de vie de la batterie peut se réduire, ce qui nécessitera des charges plus fréquentes. Cependant, avec le système de charge rapide de Lenovo, une recharge de trente minutes peut redonner à l’appareil jusqu’à quatre heures d’autonomie, ce qui est un atout majeur pour les utilisateurs mobiles.

Cela dit, la gestion de l’énergie reste un défi, surtout lorsque l’appareil est poussé dans ses retranchements par des tâches gourmandes en ressources. Les utilisateurs qui planifient d’utiliser le X1 Fold pour des sessions de travail longues et exigeantes pourraient être préoccupés par ces limitations d’autonomie. Il est donc conseillé de toujours avoir à portée de main le chargeur, surtout lors de déplacements ou d’utilisation intensive en extérieur.

Conclusion : que vaut le Lenovo Thinkpad X1 Fold ?

Le Lenovo ThinkPad X1 Fold est un pionnier dans le domaine des ordinateurs portables pliants, offrant une expérience utilisateur polyvalente et performante qui peut satisfaire une large gamme de besoins professionnels et créatifs. Malgré son design un peu épais et ses problèmes de chauffe sous charge, les avantages en termes de flexibilité, de performance et de qualité d’écran sont considérables. Le prix de 5500€, bien que élevé, peut être justifié pour les utilisateurs qui peuvent maximiser les capacités uniques de cet appareil dans leur flux de travail quotidien.

