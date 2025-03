Test – Lexar Professional Go Portable : Un SSD externe minuscule, mais très performant

En fin d’année 2024, Lexar est arrivé avec un concept assez novateur : un SSD externe prévu spécialement pour les smartphones. Avec ce SSD Go Portable with hub, que nous testons en version 1 To, Lexar s’adresse utilisateurs qui ont besoin d’espace de stockage supplémentaire, notamment face à l’augmentation de la taille des vidéos.

Est-il aussi performant qu’un disque dur externe classique ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le SSD Lexar Professional Go Portable 1 To

Le Lexar Go Portable SSD 1 To est parfait pour les vidéos tournées à l’iPhone ou les gros fichiers, avec des performances proches des SSD classiques et plus de polyvalence. Son seul défaut ? Son prix, plus élevé qu’un SSD externe standard.

Disponible en Silver et Black, il coûte 169 € (1 To) et 269 € (2 To), avec un supplément de 30 € pour le modèle avec hub.

Produit disponible sur Lexar Professional Go Portable SSD with HUB 1To, Ultra-Compact, supporte Apple ProRes, jusqu'à 1050MB/s en Lecture et 1000MB/s en écriture, USB 3.2 Gen 2, IP65, pour iPhone 15/16 Pro, Silver

Voir l'offre 199,99 €

Déballage et présentation du SSD Lexar Go Portable 1 To

Le Lexar Go Portable SSD 1 To se présente sous la forme d’un petit bloc rectangulaire en aluminium semblant robuste. Il est surmonté d’une prise USB-C. Pesant seulement 13 g, avec des dimensions miniatures (4,34 x 2,49 x 0,81 mm), il est spécialement étudié pour se fixer à un smartphone disposant du port adapté. Avec l’arrivée du port USB-C sur les iPhone 15, et leurs vidéos ProRes d’excellente qualité qui nécessitent de plus en plus d’espace de stockage, l’accessoire de Lexar prend tout son sens.

Ce SSD miniature offre une capacité de stockage de 1 ou 2 To, idéale pour les professionnels en déplacement. Dans la boite du Lexar Go Portable SSD, on découvre un ensemble d’accessoires pensés pour optimiser son utilisation. Tout d’abord, un étui de protection en silicone est inclus pour protéger le SSD des chocs et des rayures. Le SSD ainsi protégé prend place dans une boite en plastique transparent, qui assurera une protection supplémentaire. On retrouve une rallonge USB-C mâle vers femelle pour faciliter la connexion à différents appareils, si la configuration n’est pas adaptée pour brancher directement le SSD.

Le hub inclus est plus imposant que le SSD lui-même. Il dispose de quatre ports permettant de connecter simultanément plusieurs périphériques en évitant de monopoliser la prise USB-C de l’appareil. Un adaptateur USB-C mâle vers mâle est également fourni, offrant une option de connexion alternative. Pour les créateurs de contenu, un câble adaptateur pour griffe facilite la fixation à des équipements photo et vidéo.

Avec ces accessoires, Lexar propose une solution complète, idéale pour les professionnels recherchant de l’efficacité dans leur travail.

Performances : un mini SSD ultra capable

Le Lexar 1 To SSD externe impressionne par ses performances solides, surtout pour un modèle compact et portable. Lors de notre test avec AmorphousDiskMark, il affiche une vitesse de lecture séquentielle de 938 MB/s et une écriture séquentielle de 849 MB/s. Ces vitesses tirent pleinement parti de l’USB 3.2 Gen 2. Ces débits assurent des transferts rapides de fichiers volumineux, comme des vidéos en 4K ou des photos haute définition. En revanche, les performances en accès aléatoire sont plus modestes, avec 111 MB/s en lecture 4K et 48 MB/s en écriture 4K. Rien d’anormal pour un SSD externe, cela reste suffisant pour une utilisation polyvalente. Même après plusieurs essais, lorsque le SSD chauffe, les performances ne baissent pas. La dissipation thermique permet d’évacuer suffisamment de chaleur.

Ces valeurs sont tout à fait dans les moyennes des SSD modernes classiques, la miniaturisation n’a pas été réalisée au détriment des performances. En effet, les débits sont largement suffisants pour de la 4K 60 images par secondes en ProRes.

À l’utilisation : un SSD très pratique

Au quotidien, nous n’avons relevé aucun défaut notable à ce disque dur externe. Nous n’avons rencontré aucun problème de fiabilité. La prise USB-C semble robuste. Il faut parfois un peu forcer pour l’insérer dans un port. De fait, le SSD ne bougera pas pendant son utilisation. Lorsqu’il est sollicité plusieurs minutes d’affilée, le Lexar Go Portable SSD 1 To chauffe légèrement. Cependant, son corps en aluminium assure une excellente dissipation thermique, évitant toute surchauffe alarmante. Sa petite taille avec son connecteur intégré le rend très polyvalent, non seulement pour les smartphones, mais aussi pour les tablettes et les ordinateurs, de plus en plus équipés de ports USB-C.

Le hub intégré apporte une véritable valeur ajoutée, autorisant une alimentation de l’appareil jusqu’à 30W. Pour les créateurs de contenu, cette configuration est idéale : on peut brancher le SSD, connecter un microphone comme le DJI Mic et charger son appareil simultanément, sans aucun compromis.

Lexar a également pensé à la modularité avec ses adaptateurs bien conçus, qui permettent d’intégrer le SSD dans toutes les configurations possibles, par exemple au dos d’un smartphone. Enfin, un bon point pour sa robustesse : avec une certification IP65, il résiste aux éclaboussures d’eau et à la poussière. De plus, sa conception lui permet d’absorber des chutes allant jusqu’à 1 mètre, garantissant une utilisation fiable en toutes circonstances.

Conclusion : ce mini SSD vaut-il le coût ?

Vous l’aurez vu, que ce soit pour enregistrer des vidéos 4K directement sur un stockage externe ou pour transporter des fichiers volumineux, le Lexar Professional Go Portable SSD 1 To est idéal. Il affiche des performances similaires aux SSD traditionnels tout en offrant une meilleure polyvalence.

En revanche, si vous n’avez pas forcément besoin d’une miniaturisation aussi poussée, un SSD externe conventionnel coutera moins cher. C’est le seul reproche qu’on pourrait faire au Go Portable de Lexar, mais ça reste compréhensible.

Il est disponible en deux coloris, Silver et Black, avec deux capacités de stockage différentes. Pour le SSD seulement, comptez 169 € en version 1 To et 269 € pour en version 2 To. Pour la version comprenant le hub, il faudra débourser 30 € supplémentaires. À noter que Lexar ne commercialise pas ses produits sur son site web, il faudra passer par un revendeur comme Amazon pour les acheter.

Produit disponible sur Lexar Professional Go Portable SSD with HUB 1To, Ultra-Compact, supporte Apple ProRes, jusqu'à 1050MB/s en Lecture et 1000MB/s en écriture, USB 3.2 Gen 2, IP65, pour iPhone 15/16 Pro, Silver

Voir l'offre 199,99 €

Produit disponible sur Lexar Professional Go Portable SSD 2To, Ultra-Compact, supporte Apple ProRes, jusqu'à 1050MB/s en Lecture et 1000MB/s en écriture, USB 3.2 Gen 2, IP65, pour iPhone 15/16 Pro, Noir

Voir l'offre 269,99 €

Produit disponible sur Lexar Professional Go Portable SSD 2To, Ultra-Compact, supporte Apple ProRes, jusqu'à 1050MB/s en Lecture et 1000MB/s en écriture, USB 3.2 Gen 2, IP65, pour iPhone 15/16 Pro, Argent

Voir l'offre 269,99 €