Assassin’s Creed Shadows est un succès pour Ubisoft, et bat déjà des records 

Même à des mois avant sa sortie, Assassin’s Creed Shadows était déjà plongé sous une pluie de polémiques. Rien ne laissait alors présager que, une fois dans les bacs, il serait un succès. Et pourtant, il y est arrivé ! En même pas quelques jours après son lancement, le jeu a déjà battu quelques records. Une excellente nouvelle pour les fans, apeurés par la dégringolade d’Ubisoft depuis quelques mois déjà.

Assassin’s Creed Shadows, le deuxième meilleur lancement de toute la série

La préparation d’Assassin’s Creed Shadows n’a pas été de tout repos pour Ubisoft. En effet, il a été victime de multiples retards, de nombreuses controverses mais surtout de la fuite du jeu avant son lancement officiel. Malgré cela, Ubisoft a tenu bon, travaillant d’arrache-pied pour offrir un titre de qualité pour les fans de la licence.

Résultat : à sa sortie, Assassin’s Creed Shadows a reçu des critiques positives de la part du public et des médias. Le jeu bénéficie également d’un score « très positif » sur Steam. Et ce n’est pas tout. Selon SteamDB, il détient le record du jeu de la franchise avec le plus grand nombre de joueurs connectés simultanément sur la plateforme. À l’heure où nous écrivons ces lignes, ce nombre s’élève à 64 825, et il ne cesse d’augmenter. Pour rappel, le précédent record est détenu par Assassin’s Creed Odyssey, avec un pic de 62 069 joueurs.

Assassin’s Creed Shadows a également dépassé les deux millions d‘exemplaires vendus en deux jours, selon un communiqué d’Ubisoft publié ce week-end. Il est donc le deuxième jeu de la série à réaliser le plus gros chiffre d’affaires dès les premiers jours de son lancement, derrière Valhalla. Fort de ces bons résultats, le studio français promet plusieurs heures de jeu additionnels sur Shadows, notamment avec le prochain DLC Traque sur Awaji.

Et si vous n’êtes pas encore séduits par Assassin’s Creed Shadows, regardez quelques images du gameplay du jeu dans la vidéo ci-dessous :