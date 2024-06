Test du Roborock S8 MaxV Ultra : le robot aspirateur ultime à un prix élevé

Roborock, un leader reconnu dans le domaine des aspirateurs robots, nous présente son dernier modèle haut de gamme, le Roborock S8 MaxV Ultra. Conçu pour révolutionner le nettoyage automatique, ce modèle se distingue par ses spécifications techniques impressionnantes. Telles qu’une puissance d’aspiration de 10 000 Pa et une station de vidage automatisée. Avec un prix élevé de lancement à 1 799,99 €, le S8 MaxV Ultra promet de simplifier et d’optimiser l’entretien de votre maison grâce à ses nombreuses fonctionnalités innovantes. Mais ce prix se justifie-t-il vraiment ?

Notre avis en bref sur le Roborock S8 MaxV Ultra

Le Roborock S8 MaxV Ultra est un aspirateur robot de haute qualité. Il offre des performances de nettoyage impressionnantes et une multitude de fonctionnalités innovantes. Cependant, il présente quelques inconvénients notables. Voici un résumé de ses points forts et faibles :

Points forts :

Aspiration puissante : Nettoie efficacement sur tapis, carrelage et parquet

Installation facile : Configuration et mappage intuitifs

Application mobile : Contrôle simple et fonctionnalités avancées

Design haut de gamme : Qualité de fabrication supérieure

Contrôle à distance : Surveillance de la maison pratique

Points faibles :

Détection d’obstacles : Problèmes avec les petits objets et vêtements

: Problèmes avec les petits objets et vêtements Nettoyage des cheveux : Difficile à enlever des brosses

: Difficile à enlever des brosses Lavage de la serpillière : Prend beaucoup de temps et laisse des traces

: Prend beaucoup de temps et laisse des traces Zone non nettoyée : Problèmes pour nettoyer les rebords à la serpillère

Fiche technique du Roborock S8 MaxV Ultra

Autonomie Excellente (3h) Aspiration sur tapis Très efficace Capacité bac poussière 270ml + sac 2.5L Base Automatisée, avec vidage et nettoyage Serpillière VibraRise 3.0 Capacité bac eau 100ml + 4L Poids 4 kg Couleur Noir et argent Prix 1 799,99 €

Installation et facilité d’utilisation du Roborock S8 MaxV Ultra

L’installation du Roborock S8 MaxV Ultra est un jeu d’enfant. Dès l’ouverture de la boîte, on remarque une protection excessive par des plastiques inutiles, mais cela garantit que le produit arrive en parfait état. La configuration est simple et rapide : branchez-le, téléchargez l’application, et laissez-le mapper votre maison. L’interface utilisateur est intuitive et le design du robot reflète une qualité haut de gamme. Le mappage de la maison est précis et le robot se déplace efficacement.

Performance et efficacité

Le Roborock S8 MaxV Ultra offre une performance d’aspiration impressionnante sur diverses surfaces comme le parquet, le tapis et le carrelage. Il ramasse efficacement la poussière, les miettes et les cheveux, même si ces derniers sont difficiles à enlever des brosses en raison d’un rebord de 2 mm. Son système d’aspiration puissant et son bras FlexiArm permettent de nettoyer les coins et les recoins. Mais il a des difficultés à aspirer les coins et hésite parfois à s’avancer, laissant des zones non nettoyées. Au contraire dès fois, ignore totalement les obstacles.

Gestion des obstacles

Le robot a rencontré des difficultés à détecter certains vêtements qui pendaient d’une chaise et a foncé dessus. Lors de mes tests, il a souvent foncé et fait tomber sur lui même mon étendoir à linge. Le bloquant et nécessitant une intervention. D’expérience le Q Revo de la même marque, montait dessus lors qu’il était déplié et se bloquait. Mais jamais ne le tapait lors que plié et rangé. Seul le Ecovacs X2 Omni l’a évité pour l’instant. Cependant, il navigue généralement bien autour des obstacles comme les meubles, câbles, chaussures et autre.

Autonomie et rechargement

Son autonomie est excellente, permettant de nettoyer de grandes surfaces sans interruption. Le temps de rechargement est rapide et le robot retourne automatiquement à sa base pour se recharger.

Lavage des sols

Le système VibraRise 3.0 permet de frotter le sol 4 000 fois par minute, mais il laisse parfois des traces. La serpillière met beaucoup de temps à se laver et nécessite des vidanges fréquentes du bac d’eau, ce qui est assez contraignant. Comparé à d’autres modèles comme le Q Revo, la lingette nettoyante du S8 est moins efficace, et la petite brosse ronde ajoutée ne semble pas améliorer significativement le nettoyage. Le robot a du mal à nettoyer les rebords, laissant des zones non nettoyées. Malgré ces points faibles, le robot reste silencieux lorsqu’il passe la serpillière, ce qui est un avantage non négligeable. Vous pouvez voir cette photo qui montre la zone non nettoyée, il nettoie jusqu’à 5cm du rebord :

En résumé, le Roborock S8 MaxV Ultra excelle dans l’aspiration et la navigation générale, mais présente des lacunes dans la gestion des obstacles et le lavage des sols. Ses performances de nettoyage restent impressionnantes malgré ces quelques inconvénients.

Fonctionnalités supplémentaires du Roborock S8 MaxV Ultra

Le Roborock S8 MaxV Ultra se distingue par ses nombreuses fonctionnalités avancées qui améliorent l’expérience utilisateur et optimisent le nettoyage.

Application mobile

L’application Roborock est intuitive et facile à utiliser. Elle permet de contrôler le robot à distance, de programmer des nettoyages et de surveiller votre maison grâce à la caméra intégrée. La cartographie de la maison est précise et le robot se déplace efficacement en suivant les plans établis. La possibilité de contrôler le robot à distance est un gros avantage. Ceci notamment pour les familles avec des animaux ou pour vérifier la maison en cas d’absence.

Contrôle vocal

Bien que non testé, le contrôle vocal est disponible et peut être synchronisé avec des assistants comme Alexa ou Google Assistant, facilitant l’interaction avec le robot.

Modes de nettoyage

Plusieurs modes de nettoyage sont disponibles, y compris le mode IA qui adapte automatiquement les paramètres de nettoyage en fonction des besoins. Cependant, on préfère choisir manuellement les pièces à nettoyer et comment les nettoyer, une approche plus efficace.

Cartographie intelligente

Le robot utilise une cartographie intelligente pour créer des plans détaillés de votre maison, facilitant la navigation et assurant une couverture complète. La précision de cette cartographie est un atout majeur pour garantir que toutes les zones sont bien nettoyées.

Caméra et contrôle à distance

Le robot est équipé d’une caméra qui permet de surveiller votre maison en temps réel, une fonctionnalité très pratique pour les familles et pour la sécurité. Vous pouvez activer la caméra et contrôler le robot à distance, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité et de contrôle. Il est possible de parler et entendre également.

Dock avec distributeur de détergent

La station de vidage automatique est équipée d’un distributeur de détergent, qui permet de doser automatiquement le produit nettoyant. Cela facilite grandement l’entretien du robot et assure une efficacité optimale lors des nettoyages. L’avantage, c’est que cela marche avec n’importe quel produit donc et ne gaspille pas ce dernier.

La station est vraiment un gros plus de ce modèle, elle est design, compacte et

Lames de rasoir autour de la brosse

Autour de la brosse principale, de petites lames de rasoir permettent de couper la majorité des cheveux et des poils. Cette fonctionnalité réduit considérablement l’enchevêtrement et facilite l’entretien de l’appareil.

Conclusion : Que vaut le Roborock S8 MaxV Ultra ?

Le Roborock S8 MaxV Ultra est un aspirateur robot haut de gamme offrant des performances de nettoyage impressionnantes et des fonctionnalités avancées. Cependant, son prix élevé et quelques limitations, notamment dans la gestion des obstacles et le lavage des sols, peuvent en rebuter certains. Pour ceux qui recherchent le meilleur en termes de technologie et d’automatisation, il est difficile de trouver un produit plus complet. Toutefois, si votre budget est limité, d’autres modèles offrent des performances similaires à un coût inférieur comme le Roborock Q Revo. En fin de compte, le S8 MaxV Ultra reste un excellent choix pour ceux qui peuvent se permettre cet investissement.