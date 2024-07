Nobody Wants to Die : le jeu s’offre une dernière vidéo de gameplay

Si les années folles et le monde de Cyberpunk vous parlent, Nobody Wants to Die est fait pour vous. Cela fait un moment que le jeu de Critical Hit Games est en développement, mais aujourd’hui, l’attente prend fin : Nobody Wants to Die sera disponible sur nos machines dans quelques heures. Et quoi de mieux pour enfoncer le clou qu’une dernière vidéo de gameplay, afin de mettre l’eau à la bouche des fans ? Appréciez !

10 minutes de gameplay qui en dit tout

La vidéo nous vient de notre confrère IGN, qui a eu la chance d’avoir un aperçu de Nobody Wants to Die avant sa sortie. D’une durée de 10 minutes, elle met en scène le protagoniste, la détective du service Mortalité James Karra. Tout au long de sa progression, on la voit analyser des cadavres, laissant présumer qu’elle est en pleine enquête.

Le jeu semble être également un genre de walking simulator, dans lequel le joueur dispose d’instruments permettant de mener à bien sa mission. Les commentaires des membres du Critical Hit Games durant la vidéo le confirment même : selon eux, ils se sont inspirés du gameplay de What Remains of Edith Finch ou Firewatch pour le jeu.

Côté univers, les couleurs de Nobody Wants to Die nous ramènent tout de suite dans les années 20. Toutefois, détrompez-vous : bien que les tenues semblent imiter les années folles, l’univers, lui, est bel et bien futuriste. Vous allez déambuler dans New York en l’an 2329. Dans ce futur dystopique, les habitants peuvent choisir de rester immortels, en échange d’un certain “prix”. Mais un tueur en série est bien déterminé à nuire à ce luxe…

Mettez-vous donc dans la peau du détective James Karra, afin de l’arrêter. Nobody Wants to Die sortira le 17 juillet prochain sur Xbox Series X|S, PS5 et PC via Steam. En attendant, appréciez la vidéo de gameplay :