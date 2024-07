Bleach: Rebirth of Souls est annoncé, et ce sera enfin un jeu de combat

Si on vous demande le top 3 des shonen des années 2000, vous direz sûrement Dragon Ball, Naruto et Bleach. Au vu de leur succès sur le petit écran, plusieurs développeurs en ont profité pour en faire d’excellents jeux de combat. Toutefois, comparé aux dizaines de jeux Dragon Ball et Naruto, Bleach n’a pas bénéficié de ce privilège. Il n’a eu droit qu’à un jeu de combat, sorti sur PS2 en 2006 : Bleach: Blade Battlers. Les fans de la licence sont donc restés sur leur faim depuis près de 20 ans, dans l’attente d’un nouveau jeu de l’univers de Tite Kubo. Et par surprise, Bandai Namco a mis fin à cette attente, en annonçant Bleach: Rebirth of Souls durant l’Anime Expo 2024. Oui, vous ne rêvez pas : Ichigo et Zangetsu sont de retour.

L’annonce surprise de Bandai Namco

Personne ne l’attendait. Pire : personne ne l’espérait plus. Cela fait maintenant 18 ans que le dernier jeu de combat Bleach est sorti sur PS2, puis, silence radio. Certes, il avait eu droit à un beat’em’up, mais on le sait tous : comme Naruto ou Dragon Ball, Bleach doit être un jeu de combat. Malheureusement, rien n’était annoncé à l’horizon.

Aujourd’hui, ce long silence est enfin rompu. Lors de l’Anime Expo 2024, Bandai Namco dévoile à la surprise de tous la bande-annonce de Bleach: Rebirth of Souls. Et, fidèle à l’œuvre de Tite Kubo, il sera bel et bien un jeu de combat. Il est également le premier jeu de combat Bleach à rejoindre les dernières générations de consoles de salon.

Au vu du trailer, Bleach: Rebirth of Souls évolue dans une arène en 3D, à l’image des Naruto Ultimate Ninja Storm. La seule différence, les joueurs s’affrontent en un contre un. La bande-annonce dévoile également une petite partie du roster, comprenant Ichigo, Rukia, Ishida, Chad, Renji, Byakuya, Yoruichi et Urahara.

À quand la sortie de Bleach: Rebirth of Souls ?

Selon Bandai Namco, Bleach: Rebirth of Souls est actuellement en développement. Il arrivera ensuite sur les dernières générations de PlayStation, Xbox et PC via Steam. Pour le moment, Bandai Namco garde secrets le gameplay et la date de sortie du jeu, mais on ne manquera pas de vous informer quand nous aurons du nouveau.

En attendant, appréciez la bande-annonce :