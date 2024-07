Klipsch Music City – Une émotion sonore : le complice de votre été !

L’été approche à grands pas, et avec lui, la promesse des moments agréables, en intérieur comme en extérieur. La célèbre marque audio Klipsch ouvre la voie avec sa gamme inédite d’enceintes portables. Découvrez les Music City pour profiter de la meilleure expérience sonore possible où que vous soyez.

Klipsch Music City : Une gamme qui a le rythme dans la peau

Ces enceintes, robustes et résistantes à l’eau et à la poussière, sont spécialement conçues pour vous accompagner partout. Que ce soit lors d’un pique-nique, au bord de la piscine, en montagne ou lors d’un road trip, elles seront toujours prêtes. De plus, elles se déclinent en trois formats pour répondre à tous vos besoins : Klipsch Austin, Klipsch Nashville et Klipsch Detroit.

Ils n’ont pas choisi ces trois noms au hasard. Ils représentent trois villes américaines marquées par un degré élevé d’influence musicale et culturelle. En effet, « Notre toute nouvelle gamme “Music City” est une ode à la musique et à la culture country ! Nous avons voulu rendre hommage aux villes américaines qui ont forgé le paysage musical », affirme Paul Jacobs, le président-directeur général de Klipsch.

Le rythme dans l’âme et la technologie à portée de main

Non seulement ces enceintes portables offrent un son de qualité, mais elles possèdent également des particularités uniques. Chacune d’elles se distingue par ses caractéristiques propres. Par exemple, la ville d’Austin, connue comme la capitale mondiale de la musique live, inspire la Klipsch Austin. De son côté, la Klipsch Nashville est équipée de deux haut-parleurs. Elle offre une expérience sonore à 360°, tout comme la ville de Nashville elle-même. Quant à Klipsch Detroit, la plus grande de la gamme, elle fait référence à la « Motor City » avec des rythmes provocateurs.

Équipées de la dernière technologie Bluetooth 5.3, ces enceintes ne font aucun compromis sur la performance. Le mode Broadcast permet de connecter plus de 10 enceintes pour une expérience d’écoute amplifiée.

Ces enceintes sont juchées d’une batterie longue durée (autonomie de 12 heures pour Austin, jusqu’à 24 heures pour Nashville et 20 heures pour Detroit), résistantes à l’eau et à la poussière, et prêtes à survivre à toutes vos aventures. De plus, l’application Klipsch Connect permet la personnalisation des performances audio de ces bijoux sonores.

Disponibles chez les revendeurs agréés, Klipsch Austin est vendue au prix de 99€, Klipsch Nashville à 179€, et Klipsch Detroit à 349€.

Alors, êtes-vous prêt à laisser la musique rythmer votre été avec Klipsch Music City? Nous en sommes convaincus. N’hésitez pas à partager vos impressions et votre expérience d’utilisation avec nous.