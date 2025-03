Rumeur : un nouveau projet God of War sortira cette année, et ça se passera en Grèce ! 

Kratos et Atreus sont restés bien silencieux après leurs aventures dans God of War Ragnarök il y a trois ans. Pourtant, la licence souffle ses 20 bougies cette année. Et, au lieu d’un nouveau titre, Santa Monica Studio annonce l’arrivée d’un contenu 100% gratuit les consoles de Sony. Mais en coulisses, ça parle, et selon les rumeurs, c’est plus que des skins et des DLC…

Nouveau God of War : un projet à part entière ?

God of War, la licence culte de Santa Monica Studio, a célébré son vingtième anniversaire le 22 mars dernier. Et pour l’occasion, les deux studios ont publié quelques annonces via une vidéo YouTube, intitulée “Tribute to Kratos”. Parmi elles se trouve une mise à jour pour GOW Ragnarök, embarquant de nouveaux skins exclusifs. Ils vous permettent notamment d’habiller Kratos, Atreus, Freya et vos armes favorites de noir et de doré. Un coffret vinyle “God of War 20th Anniversary Collection” est également disponible pour les collectionneurs, au tarif de 307 euros sur Amazon.

Même si tout ce beau cadeau est alléchant, une question se pose chez les fans : à quand le prochain opus de God of War ? Pour l’instant, Santa Monica Studio reste silencieux sur le sujet. Mais il n’en est pas de même chez les insiders. Et justement, un d’eux a devoilé une grande « nouvelle » sur son compte Bluesky. Ce dernier, qui s’appelle Jeff Grubb, a indiqué qu’un nouveau projet God of War est en préparation. Mieux encore : il sortirait cette année, et il se déroulerait dans la mythologie grecque.

OK. Everyone keeps asking about this, so I've tried to find out more: There's still a Greek God of War thing coming out this year, but it's not a remaster collection. It's a new side-story project. — Grubb (@grubb.wtf) 2025-03-22T19:00:46.068Z

Si tous les fans ont tout de suite sauté de joie en lisant la publication de Jeff, ce dernier a immédiatement calmé les ardeurs en écrivant “revoyez vos attentes à la baisse”. Néanmoins, il a confirmé une chose : ce n’est pas un contenu additionnel sur le dernier jeu de la licence. Car, lorsque quelqu’un de sa communauté a émis l’hypothèse d’un DLC de God of War Ragnarok, Jeff a répondu en insistant sur le fait qu’il s’agirait d’un titre à part entière.

Se pourrait-il donc que Santa Monica Studio travaille sur un standalone similaire à celui de The Last of Us : Left Behind ? Histoire à suivre !