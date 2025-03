Lies of P : les développeurs nous dévoilent plus sur le DLC “Overture”

Si vous êtes fans des jeux souls-like, vous êtes forcément passé sur le phénomène Lies of P en 2023. Le titre de Neowiz et Round 8 Studio a redonné un vent de fraîcheur dans le genre, en s’imposant face au géant FromSoftware. Et, deux ans après, les deux studios comptent bien abreuver son public de nouveaux projets. En attendant le deuxième opus, le directeur de Lies of P nous parle du prochain DLC du jeu, baptisé Overture.

Voir aussi : Assassin’s Creed Shadows est un succès pour Ubisoft, et bat déjà des records

Lies of P Overture : qu’est-ce qu’il nous réserve ?

Sorti sur les récentes plateformes de jeu en 2023, Lies of P est tout de suite considéré comme l’un des meilleurs jeux souls-like qui n’ont pas été créés par FromSoftware. Son histoire, son univers et son gameplay avait tout pour plaire, et comparé à Elden Ring ou BloodBorne, il a réussi à conquérir un large public fan du genre. Face à ce succès, Neowiz et Round 8 Studio ont donc décidé d’allonger la durée de vie de leur jeu.

C’est là que Overture, le DLC de Lies of P, fait son apparition. Dévoilé lors du State of Play du mois dernier, il fera office d’extension à l’histoire principale du jeu. Plus précisément, il s’appuiera sur le système de vérité et de mensonge inspiré de Pinocchio, introduit dans le jeu de base. Côté durée, Lies of P : Overture prendra 15 à 20 heures, mais seulement pour un “vétéran bien expérimenté” du jeu.

Pas de coop…pour l’instant

Quand le journaliste d’Eurogamer a demandé si le DLC proposerait un mode coop, le directeur du jeu Ji-won Choi a tout de suite répondu par la négative. “Nous devions vraiment nous concentrer sur l’offre d’une expérience de jeu solo de qualité supérieure. Il ne nous est donc pas venu à l’esprit d’incorporer quelque chose comme la coopération. Cela ne faisait pas partie de l’objectif. Mais à l’avenir, je pense que nous sommes tout à fait prêts à l’envisager”, ajoute le directeur.

Contrairement à Elden Ring Nightreign, les joueurs devront posséder le jeu de base afin de jouer à Lies Of P : Overture. Cette décision est tout à fait réfléchie, selon Ji-won. “Lorsque nous avons développé Lies of P : Overture, nous n’avons pas vraiment séparé son contenu du jeu de base. Nous considérons l’ensemble du projet comme une sorte de combinaison totale de l’expérience Lies of P.”

Attendons donc de voir ce que Lies of P : Overture nous réserve. Le DLC n’a pas encore de date de sortie précise, mais il est prévu pour l’été 2025.