Fatal Fury : City of the Wolves dévoile ses prochains personnages et sa bêta ouverte

Durant la soirée de samedi dernier s’est tenue l’EVO Awards, durant laquelle toutes les personnalités influentes du FGC se sont données rendez-vous. Quelques développeurs y étaient également présents pour annoncer quelques nouvelles de leurs jeux de combat. Parmi les invités se trouvaient SNK, qui, évidemment, n’est pas venu les mains vides. Le studio japonais a donc annoncé l’arrivée de Kain R. Heinlein dans le très attendu Fatal Fury : City of the Wolves. Et, bonne nouvelle, vous pouvez le tester très bientôt !

Kain R. Heinlein dans Fatal Fury : City of the Wolves, le retour du grand méchant

Depuis sa révélation l’année dernière, Fatal Fury : City of the Wolves n’a principalement accueilli que des héros comme Terry Bogard ou encore Gato. Mais lors de l’EVO Awards de samedi dernier, SNK a dévoilé le premier méchant du jeu : Kain R. Heinlein. Le boss final spécial de Garou : Mark of the Wolves rejoint donc le roster de City of the Wolves en tant que personnage jouable, après 26 ans d’absence.

Ci-dessous sa bande-annonce de présentation :

Le beau-frère de Geese Howard est le 14ème personnage de Fatal Fury : City of the Wolves après Kim Dong Hwan et Gato. Il figurera parmi les huit personnages jouables dans la bêta ouverte du jeu.

Durant la soirée de l’EVO Awards, les invités ont également pu essayer le prochain jeu de combat de SNK. Le studio japonais y a même organisé un mini-tournoi, remporté par le prodige pakistanais de Tekken Arslan Ash. Bien sûr, SNK n’a pas oublié sa communauté, en dévoilant la deuxième bonne nouvelle de la soirée : une bêta ouverte.

Accessible au grand public sur PS4, PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam, cette bêta sera disponible du 20 au 24 février 2025. On connaît également les personnages jouables :

Kain R. Heinlein

Rock Howard

Terry Bogard

Hotaru Futaba

B. Jenet

Mai Shiranui

Preecha

Vox Reaper

Voir aussi : Sandalphon se dévoile et ouvre la saison 2 de Granblue Fantasy Versus: Rising

Les derniers personnages de la saison 1 dévoilés

Enfin, SNK a dévoilé les personnages qui viendront compléter le DLC du Season Pass 1. Et, comme l’on s’y attendait, Ken et Chun-Li de Street Fighter seront présents en tant que guests. Mr. Big d’Art of Fighting sera également de la partie.

Ci-dessous les prochains personnages du Season Pass 1, ainsi que leurs fenêtres de sortie :

Andy Bogard : Été 2025

Ken : été 2025

Joe Higashi : automne 2025

Chun-Li : Hiver 2025

Mr. Big : début 2026

Chaque personnage sera disponible dans l’édition spéciale de Fatal Fury : City of the Wolves. Si vous précommandez le jeu, vous recevrez également le costume emblématique de Terry Bogard dans Fatal Fury 2. Pour rappel, le jeu de base et le Season Pass 1 seront disponibles uniquement en édition spéciale ou deluxe.