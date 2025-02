FreeBuds Pro 4 : Plongez dans une expérience sonore exceptionnelle !

Le géant technologique Huawei Consumer BG France a dévoilé les nouveaux FreeBuds Pro 4, des écouteurs haut de gamme disponibles depuis le 13 janvier. Ils promettent d’enrichir l’expérience quotidienne d’écoutes et d’appels. Alliant technologie de pointe, design raffiné et performances audio remarquables, ces écouteurs ouvrent une nouvelle ère d’innovation sonore.

Des appels cristallins, même en mouvement

Dans un monde de plus en plus mobile, les FreeBuds Pro 4 révolutionnent la communication. Grâce à leur algorithme de réduction de bruit AI, les bruits de fond s’évaporent, même dans des environnements bruyants comme des boîtes de nuit. Elles peuvent absorber jusqu’à 100 dB de bruit, éliminant le vent, les voitures et les foules. Ces dispositifs garantissent une clarté d’appels époustouflante, même dans des rafales de vent jusqu’à 10 m/s.

Pour une écoute encore plus immersive, les embouts en mousse à mémoire de forme réduisent les sons parasites. Comparativement à ses prédécesseurs, la réduction du bruit est améliorée de 30 %.

FreeBuds Pro 4 son : Précision acoustique inégalée

Les FreeBuds Pro 4 offrent une immersion sonore grâce à leur technologie Dual-Driver True Sound et leur système Digital Cross-Over. Le moteur à quadruple aimant de 11 mm garantit une restitution sonore pure et stable. La transmission audio 2 sans perte atteint 2,3 Mbps, offrant une qualité haute définition pouvant monter à 24 bits / 48 kHz. De plus, un égaliseur professionnel permet aux utilisateurs de personnaliser leur univers musical, répondant aux besoins de chacun.

Fonctionnalités intelligentes et design élégant

Alliant performances avancées et technologie de pointe, ces écouteurs se distinguent par leur design inspiré des instruments à cordes. Simples d’utilisation grâce aux Head-Motion Controls, ils permettent de répondre aux appels par un simple signe de tête. Avec la fonctionnalité Dual Device Connection, jongler entre ordinateur et smartphone n’a jamais été aussi facile. La Smart Wear Detection met en pause la musique dès que les écouteurs sont retirés, reprenant une fois en place.

Enfin, le design élégant avec sa finition Spectrum Silver Strings, disponible en noir, blanc et vert, fait des FreeBuds Pro 4 un véritable objet de mode. Enrobés de six couches de laque protectrice, ils brillent d’un éclat sans pareil, souligné par le logo doré Huawei Sound.

Avec cette innovation, Huawei repousse, encore une fois, les limites de l’écoute moderne. Que pensent nos lecteurs ? N’hésitez pas à partager vos impressions et expériences avec ces nouveaux bijoux technologiques dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !

