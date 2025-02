Under Night In-Birth 2 : Ogre rejoint le roster, la date de sortie est dévoilée  

L’EVO Awards de samedi dernier fut un moment de fun et de compétition entre les personnalités et joueurs notables de jeux de combat. Mais pas seulement : la FGC a également eu sa part de fun grâce aux nombreuses révélations durant la soirée. La première nous vient donc de French Bread et Arc System Works, annonçant le prochain DLC de Under Night In-Birth 2 [Sys:Celes] : Ogre. Appréciez la nouvelle bande-annonce !

Qui est Ogre dans Under Night In-Birth 2 ?

Dévoilée en même temps que la sortie du jeu, le Season Pass 1 de Under Night In-Birth 2 [Sys:Celes] réserve 3 nouveaux personnages pour ses fans. Le premier, la sorcière Uzuki, est déjà sorti en août 2024, mais la date de sortie des trois restants restent encore vagues. Tout ce qu’on savait, c’est que Ogre, le DLC suivant, sortira en février 2025. Le dernier, Izumi, devrait être disponible en août 2025.

Le mois de février touchant presque à sa fin, Arc System et French Bread ont profité de la soirée de l’EVO Awards pour officialiser la date de sortie du deuxième DLC de Under Night In-Birth 2 [Sys:Celes], Ogre. Dans une nouvelle bande-annonce, les deux studios donnent un aperçu des movesets du personnage, ainsi que son coup spécial, Oblivion Bane.

Ci-dessous l’histoire d’Ogre, le “Souverain des démons” :

“Ancien chef d’une faction de manieurs de sorts appelée les Bankikai, Ogre a un jour défié Amnesia, la faction la plus importante, en duel. Il fut à deux doigts de vaincre le tout-puissant Paradoxe, mais il rencontra la malchance lorsqu’un certain Néant nouvellement transformé se déchaîna. Seul, Ogre s’est battu pour arrêter le Néant, mais il a fini par tomber dans l’Abîme de la Nuit en même temps que lui. Depuis, il est porté disparu. …Jusqu’à aujourd’hui. Comment Ogre est-il revenu dans ce monde ? Et dans quel but ? Ogre lui-même ne connaît pas les réponses.”

Ogre rejoindra le roster de Under Night In-Birth 2 [Sys:Celes] le 20 février prochain. Vous pouvez obtenir le personnage, ainsi que Uzuki et Izumi en achetant le jeu dans sa version Digital Deluxe.