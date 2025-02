Test – Avowed : Découvrez ce RPG tant attendu !

Avowed est l’un des jeux les plus attendus de 2025, développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Présenté comme un RPG immersif en vue subjective, il s’inscrit dans l’univers d’Eora, déjà connu des joueurs grâce à la série Pillars of Eternity. Avec une sortie prévue sur Xbox Series X|S et PC, Avowed promet une aventure épique mêlant exploration, combats dynamiques et narration approfondie.

Dans ce test détaillé, nous allons explorer en profondeur les différents aspects du jeu : son univers, son gameplay, son système de combat et ses performances techniques.

Univers et scénario

L’histoire d’Avowed se déroule dans les Terres Vivantes, une région inédite d’Eora. Le joueur incarne un émissaire de l’Empire d’Aedyr, envoyé pour enquêter sur une mystérieuse peste appelée Malereve. Rapidement, l’aventure prend une tournure plus complexe, mêlant intrigues politiques, conflits de factions et interventions divines.

Le monde d’Avowed se distingue par sa richesse visuelle et narrative. Contrairement aux vastes mondes ouverts, Obsidian propose ici des zones semi-ouvertes interconnectées, chacune regorgeant de détails et d’histoires à découvrir. L’environnement rappelle The Outer Worlds, avec des biomes variés : forêts luxuriantes, grottes souterraines, ruines anciennes et villes animées.

Le ton du jeu oscille entre le sérieux et l’humour caractéristique d’Obsidian. Les dialogues sont bien écrits, et les choix du joueur influencent réellement les interactions et l’évolution de l’histoire.

Gameplay et exploration

Obsidian a choisi d’adopter une approche immersive en vue subjective, similaire à celle de The Elder Scrolls. L’exploration repose sur des mécaniques classiques de RPG, incluant la découverte de lieux secrets, la résolution d’énigmes et l’interaction avec divers PNJ.

Le level design encourage l’exploration avec des chemins alternatifs, des raccourcis et des trésors cachés. Certains passages nécessitent des compétences spécifiques, incitant à expérimenter différentes approches. Les quêtes secondaires, bien que parfois moins inspirées que celles d’un Fallout: New Vegas, restent engageantes et apportent de la profondeur à l’univers.

Système de combat

Le combat d’Avowed est dynamique et fluide, combinant armes de mêlée, archers et magie. Le joueur peut choisir entre différentes configurations :

Armes à une main et bouclier : Idéal pour un style défensif, permettant de bloquer et contre-attaquer.

Armes à deux mains : Plus lentes mais dévastatrices, parfaites pour les joueurs préférant un gameplay brutal.

Magie : Un large éventail de sorts permet d'attaquer à distance ou d'améliorer les compétences du personnage.

Armes à distance (arcs, arbalètes, pistolets) : Offrent une alternative tactique aux affrontements rapprochés.

Le jeu encourage la combinaison de ces styles, et chaque joueur peut ajuster son équipement en fonction de sa préférence. L’intelligence artificielle des ennemis est correcte, mais certains combats peuvent sembler répétitifs sur la durée.

Progression du personnage

Le système de progression repose sur plusieurs arbres de talents, où les joueurs peuvent investir des points pour débloquer de nouvelles compétences. Contrairement aux RPG traditionnels où l’on choisit une classe fixe, Avowed privilégie une approche plus flexible, permettant de mélanger plusieurs styles de combat et d’adapter son gameplay au fil de l’aventure.

L’équipement joue également un rôle important. Il est possible de trouver ou d’améliorer des armes et armures, certaines possédant des effets uniques influençant la manière d’aborder les combats.

Compagnons et interactions

Les compagnons sont un élément central d’Avowed. Chacun d’entre eux a sa propre histoire, ses motivations et ses relations avec le protagoniste. Contrairement à Pillars of Eternity, il n’y a pas de système de romance, mais les décisions du joueur peuvent impacter leurs opinions et leur loyauté.

Les dialogues sont bien écrits et offrent plusieurs options de réponse influençant les relations. Certains compagnons peuvent même quitter le groupe si leurs valeurs sont trop en désaccord avec les actions du joueur.

Performances techniques

Sur Xbox Series X, Avowed propose plusieurs modes graphiques :

Mode Performance (60 FPS) : Pour une fluidité optimale.

Mode Qualité (30 FPS, résolution accrue) : Priorisant les détails visuels.

Sur Xbox Series S, le jeu offre une option intéressante à 40 FPS pour les écrans 120Hz, garantissant une bonne fluidité sans sacrifier trop de détails.

Globalement, le moteur du jeu est bien optimisé, avec peu de chutes de framerate et des temps de chargement réduits grâce au SSD des consoles.

Durée de vie et rejouabilité

La campagne principale dure environ 25 à 30 heures, mais peut s’étendre à plus de 50 heures en explorant toutes les quêtes secondaires et contenus annexes.

La rejouabilité est assurée par la diversité des choix et des styles de jeu possibles. Certains embranchements scénaristiques majeurs peuvent inciter à refaire le jeu pour découvrir des issues alternatives.

Conclusion sur Avowed

Avowed s’impose comme un excellent RPG pour les fans d’Obsidian et de jeux d’aventure immersifs. S’il n’atteint pas la complexité d’un The Elder Scrolls, il propose une expérience solide, portée par une narration captivante et un univers riche en détails.

Avec son gameplay fluide, ses choix de dialogues impactants et ses performances optimisées sur Xbox Series X|S, Avowed est une réussite qui séduira les amateurs de fantasy et de jeux de rôle en vue subjective.

