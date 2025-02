TUTO – Comment supprimer un compte Snap ?

Ça y est ! Vous avez décidé que garder votre compte Snap ne présente plus aucun intérêt pour vous par rapport à vos autres réseaux sociaux. Cependant, vous ne savez pas comment faire pour le supprimer ? Nous vous expliquons dans ce tutoriel toutes les options qui s’offrent à vous pour dire adieu à Snapchat.

Méthode 1 : Supprimer votre compte Snap depuis votre navigateur web

Peu d’utilisateurs le savent, mais Snapchat dispose d’un site web qui permet de gérer le compte d’un utilisateur. Via ce portail, il est possible de consulter son Snap Code mais aussi de demander à ce que le réseau social nous fournisse toutes les données qu’il a collectées sur nous. De même, depuis ce site, vous pouvez vous déconnecter de certains appareils et même supprimer votre compte. Comme c’est ce dernier point qui nous intéresse, voici la démarche à suivre :

Accédez à la page « accounts.snapchat.com »

» Connectez-vous à vos identifiants Snap

Dans le menu basique, vous trouverez une liste des différentes options pour votre compte. Cliquez sur « Supprimer mon compte »

» Vous arriverez sur une page qui vous demandera de confirmer votre demande en retapant vos identifiants

Cliquez ensuite sur « Continuer ».

Après cela, votre compte sera automatiquement désactivé. Pour le supprimer, il ne faudra pas que vous vous y reconnectiez durant les 30 prochains jours. A défaut de quoi, il sera à nouveau actif.

Méthode 2 : Supprimer votre compte Snap depuis votre iPhone ou votre smartphone Android

Si vous souhaitez fermer votre compte Snap depuis votre téléphone, c’est tout à fait possible. La démarche à la suivre est la même que vous soyez sur un iPhone ou un Android. Pour ce faire :

Connectez-vous à l’application Snapchat

Rendez-vous dans le Menu principal en cliquant en haut à gauche sur votre Bitmoji

Accédez ensuite aux Paramètres en cliquant sur la roue en haut à droite

Cherchez l’onglet « Centre d’aide » et cliquez dessus pour arriver à la page d’assistance de Snapchat.

» et cliquez dessus pour arriver à la page d’assistance de Snapchat. Cliquez sur la catégorie « Mon compte et la sécurité »

» Sélectionnez « Informations du compte »

» Cliquez sur « Supprimer mon compte »

» Vous serez redirigé vers une page expliquant comment supprimer votre compte. Cliquez sur « Portail dédié aux comptes »

» Dans la page qui s’affiche, renseignez vos identifiants et cliquez sur « Continuer ».

Après cela, votre compte Snap sera désactivé. Si vous ne vous y connectiez pas durant les 30 prochains jours, il sera définitivement supprimé.

Et voilà, vous savez maintenant comment supprimer votre compte Snap. Pour aller plus loin, découvrez aussi comment supprimer Snapchat AI sur iPhone.