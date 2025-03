Le chargeur rétractable voiture LISEN : innovation pratique

Découvrez une nouvelle innovation signée LISEN, le chargeur rétractable voiture 4-en-1 69W. Ce produit révolutionne la recharge en voiture en proposant un design compact et pratique. Il promet de transformer votre expérience de conduite. Voici tout ce que vous devez savoir à son sujet.

Présentation du chargeur rétractable voiture 4-en-1

Le chargeur rétractable voiture 4-en-1 de LISEN est conçu pour simplifier la recharge en voiture. Avec sa taille compacte de 5,9 x 2,64 x 1,38 pouces, il s’intègre facilement dans n’importe quel espace. Il offre une recharge rapide grâce à ses deux ports USB et ses deux câbles rétractables. Ainsi, vous pouvez charger jusqu’à quatre appareils simultanément. De plus, sa prise rotative à 180° assure une flexibilité d’utilisation remarquable.

Caractéristiques techniques et innovations de Lisen

Le chargeur est fabriqué avec des matériaux ABS ignifuges et un alliage d’aluminium recyclable, garantissant une durabilité et une sécurité optimales. Ses spécifications techniques incluent une puissance totale de 69W et des options de sortie variées pour s’adapter aux différents besoins. En outre, il est certifié conforme CE, RoHS, FCC, UL et RCM. Ces certifications assurent des normes de qualité élevées et une fiabilité sans faille.

Disponibilité et prix sur Amazon

Le chargeur est disponible sur Amazon.com au prix attractif de 16,99 £. Il est également proposé dans le cadre des grandes soldes de printemps, rendant cette innovation encore plus accessible. Grâce à Amazon, vous pouvez facilement avoir ce chargeur directement à votre porte.

En conclusion, le chargeur rétractable voiture 4-en-1 LISEN est une solution innovante et pratique pour les conducteurs. Il allie design intelligent, fonctionnalité avancée et sécurité. N’attendez plus pour améliorer votre expérience de conduite avec ce produit disponible à prix réduit sur Amazon.

Lisez notre dernier article tech : Innovation éblouissante : Découvrez les montres Leica ZM 12