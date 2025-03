Test – Huawei FreeArc : Soyez libre !

Huawei nous présente ces derniers écouteurs, à destination, entre autres, des sportifs. En effet, les FreeArc disposent d’une conception dites « open-ear ». Cette conception spécifique est parfaite pour conserver une attention de tous les instants tout en écoutant vos musiques préférées. La marque chinoise a également fait un gros travail sur le design et sur les matériaux utilisés pour offrir un confort optimal. Est-ce que le pari est réussi ? Éléments de réponses dans cet article.

Unboxing

La présentation de cet unboxing sera rapide, très rapide. En effet, peu de choses à dire tant ces Huawei FreeArc sont dénués d’accessoire. À l’ouverture du carton, vous trouverez la boîte, contenant elle-même les écouteurs et c’est tout. Pas de câbles USB-C pour la recharge, soyez donc équipé. Après tout, tout le monde à des montagnes de câble chez soi, et voyez ça comme un geste écologique.

Design

Le design est l’un des points les plus notables de ces écouteurs. En effet, ces derniers disposent d’une conception novatrice en triangle à 140°, permettant un ajustement sûr et solide, avec des courbes légères en S. Tout est fait pour optimiser le confort lors du port de ces Huawei FreeArc. La grande différence avec les écouteurs concurrents, c’est la manière dont ces derniers s’installent dans vos oreilles. Un petit coup à prendre au début, mais sinon on oublie rapidement qu’ils sont installés.

Les écouteurs sont recouverts quasiment entièrement d’un silicone liquide. Un matériau doux qui donne à ces écouteurs un confort incroyable. Ils sont également construits à partir d’un alliage de titane-nickel afin de conférer à ces écouteurs une forme flexible et adaptative à un maximum d’oreilles différentes. Comme dit plus tôt, la conception « open-ear » est en grande partie à destination des sportifs citadins. Qui dit sport dit forcément effort et donc dans de nombreux cas, transpiration. Huawei y a pensé et les écouteurs disposent d’une certification d’étanchéité à l’eau IP57. De plus, les micros sont étanches afin d’être utilisable en toutes circonstances.

Qualité audio

Venons-en maintenant au principal, la qualité audio de ces petits écouteurs. Tout d’abord, nous sommes ici en présence de haut-parleurs à hautes sensibilités, avec une taille de 17 mm × 12 mm. Ces derniers offrent une restitution sonore relativement bonne. Mais qui dit conception « open-ear », dit forcément une petite déperdition sonore. En effet, ce qui est bien pratique en extérieur, se traduit par une puissance sonore un peu réduite dans tous les scénarios d’utilisation. Malgré tout, l’écoute est agréable avec l’utilisation de plusieurs algorithmes, notamment un pour améliorer les basses, et cela fonctionne plutôt bien. Quant à l’autonomie, comptez environ 7 heures pour les écouteurs seuls. Grâce au boitier, il sera possible de pousser l’utilisation jusqu’à 28 heures.

Conclusion

Ces écouteurs Huawei FreeArc sont une très bonne alternative pour une utilisation urbaine, principalement. La conception « open-ear » est un réel plus pour la sécurité des utilisateurs. La qualité audio est très bonne, tout comme l’autonomie qui est plutôt confortable, notamment grâce au boitier. Le confort est également bien travaillé, malgré le fait que la mise en place sur les oreilles peut être un poil complexe, notamment au début. Pour ce qui est du prix, il faut compter seulement 99€ sur Amazon. Un tarif plutôt correct pour des écouteurs bien finis.

