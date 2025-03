Les lunettes connectées de Samsung pourraient sortir cette année !

Samsung ne chôme pas ! Après avoir démarré l’année sur les chapeaux de roue avec sa gamme Galaxy S25, la marque a aussi annoncé d’autres projets qui devraient sortir cette année. Dernièrement, on entend dire que Samsung veut titiller Apple en lançant ses propres lunettes connectées. La course à la réalité augmentée serait donc bel et bien lancée !

On savait déjà que Samsung collaborait avec Google pour concevoir un casque connecté sous Android XR. Surnommé « Project Moohan », ce projet devrait a priori être lancé avant la fin de cette année 2025. Cependant, à en croire le média sud-coréen ETnews, les projets de Samsung pour cette année ne s’arrêtent pas là. La firme sud-coréenne serait également à pied d’œuvre sur des lunettes connectées qui porteraient le nom de code « Project Haean ». Apparemment, Samsung projetterait de présenter et même lancer ces lunettes cette année, en même temps que son casque connecté.

Pour rappel, Samsung avait dévoilé ces deux projets lors du Galaxy Unpacked 2025 du 22 janvier. Il s’agit des lunettes connectées et le casque XR. D’après les journalistes d’ETNews, Samsung développerait un appareil avec une esthétique proche des lunettes connectées Ray-Ban Stories de Meta.

À quoi peut-on s’attendre ?

Les lunettes seraient légères et dotées d’une batterie de 155 mAh. Elles seraient aussi capables de scanner des QR codes et de reconnaître les visages. Par ailleurs, à l’instar du Vision Pro d’Apple, ces lunettes fonctionneraient avec deux puces : une Snapdragon AR1 de Qualcomm ainsi qu’une NXP.

En ce qui concerne les fonctionnalités, ces lunettes afficheraient des informations sur les verres intérieurs. Elles seraient dotées d’une caméra dotée d’un capteur de 12 Mpx pour prendre des photos, ainsi que d’un micro et d’un haut-parleur. Néanmoins, ces lunettes n’embarqueraient aucun bouton ni commande tactile. Par conséquent, tout fonctionnerait à la voix pour que Gemini assiste l’utilisateur dans toutes ses actions, ou par la reconnaissance de mouvement grâce au capteur photo intégré.

Apparemment, le point fort des lunettes de Samsung seraient qu’elles embarquent plus de fonctions que les Ray-Ban Stories de Meta tout en étant moins encombrantes que le Vision Pro d’Apple. Néanmoins, malgré la technologie, la légèreté et l’esthétique du produit, Samsung proposerait ces lunettes à un prix aux alentours de 2 500 euros. Bien que ce ne soient que des rumeurs pour l’instant, on pourrait en apprendre plus à la prochaine conférence Google I/O qui se tiendra les 20 et 21 mai 2025.