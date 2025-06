Volta Labs apporte une avancée majeure au séquençage ADN automatisé

Volta Labs vient de franchir une nouvelle étape dans le domaine du séquençage génomique. Grâce à sa dernière innovation, la société offre une solution complète, automatisée et performante pour la préparation de librairies ADN à lecture longue. Cette nouveauté est conçue pour faciliter le travail des laboratoires et améliorer la qualité du séquençage.

Automatisation avancée pour la préparation de librairies ADN

La nouvelle application de Volta Labs automatise entièrement la préparation de librairies pour la technologie Oxford Nanopore LSK114. Elle s’intègre directement au système Callisto™, déjà reconnu pour ses performances en automatisation. Ce processus réduit le risque d’erreurs humaines et permet un gain de temps considérable pour les techniciens. Les laboratoires peuvent ainsi gérer plusieurs projets en parallèle, sans compromettre la qualité. Avec cette automatisation, la préparation devient simple et fiable, même pour des études sur de grands ensembles d’échantillons.

Optimisation du séquençage à lecture longue sur Callisto

Grâce à sa technologie fluidique numérique, Callisto garantit l’intégrité des échantillons ADN. Le système miniaturise les réactions pour diminuer les coûts, tout en augmentant le rendement. En effet, il permet le traitement jusqu’à 24 échantillons en même temps, en phase avec le dispositif PromethION 24. De plus, les performances des librairies sont optimisées : les tests précoces ont montré de nets progrès en efficacité et en qualité. Cette solution s’adresse donc à la fois aux chercheurs universitaires et aux laboratoires cliniques ayant besoin de productions régulières et fiables.

Bénéfices pour les laboratoires et la communauté génomique

L’application séduit par sa simplicité et son accessibilité. Les laboratoires n’ont plus à se soucier de développer leurs propres protocoles d’automatisation. Le logiciel est disponible sous forme de mise à jour pour les utilisateurs de Callisto et inclus dans les nouvelles installations. Des kits de réactifs optimisés accompagnent l’application, ce qui garantit une qualité constante pour chaque expérience de séquençage. En démocratisant ainsi l’accès à l’automatisation, Volta Labs soutient l’évolution du séquençage à lecture longue.

En résumé, l’innovation de Volta Labs définit de nouveaux standards en génomique. Avec l’automatisation du séquençage à lecture longue sur Callisto™, les laboratoires gagnent du temps, économisent des ressources et font progresser la recherche. Cette avancée marque un tournant pour l’ensemble de la communauté scientifique.

