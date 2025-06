Supermicro AMD Instinct MI350 : des performances d’IA exceptionnelles

L’intelligence artificielle ne cesse d’évoluer, poussant les entreprises à rechercher des solutions toujours plus performantes. Supermicro marque un tournant en lançant de nouveaux serveurs optimisés, intégrant les processeurs graphiques AMD Instinct MI350. Avec des technologies de refroidissement novatrices, l’entreprise promet une avancée majeure pour les centres de données et les applications d’IA.

Nouveaux serveurs Supermicro optimisés pour l’intelligence artificielle

Supermicro déploie une gamme de serveurs basée sur la dernière génération AMD Instinct MI350. Ces systèmes sont conçus pour des charges de travail complexes, surtout dans le domaine de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance. Grâce à une architecture modulaire éprouvée, ils répondent aux besoins des grandes entreprises tout en assurant une évolutivité remarquable.

Refroidissement innovant et efficacité énergétique des solutions

Un des atouts majeurs de ces solutions réside dans leur système de refroidissement par liquide ou par air. Le refroidissement direct par liquide permet de réduire la consommation électrique de 40 %, optimisant ainsi les performances par rack. Pour les environnements à haute densité, Supermicro propose des serveurs 4U à refroidissement liquide et 8U à refroidissement par air, offrant ainsi un choix adapté à chaque centre de données.

Performances avancées grâce aux processeurs AMD Instinct MI350

La série AMD Instinct MI350 apporte un bond technologique, avec jusqu’à 288 Go de mémoire HBM3e par processeur graphique. La nouvelle architecture améliore la bande passante et multiplie la puissance de calcul. Les entreprises bénéficient ainsi d’un traitement de données accéléré et d’une efficacité jamais vue pour l’entraînement ainsi que l’inférence de modèles d’IA les plus complexes.

Pour conclure, Supermicro s’impose avec ses serveurs équipés des AMD Instinct MI350. Ces solutions, à la pointe de la technologie, garantissent des performances et une souplesse exceptionnelles. Les centres de données et les applications d’IA trouveront dans ces innovations une réponse fiable et écoénergétique à leurs besoins croissants.

