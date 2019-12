Noël 2019 : Notre sélection d’enceintes portable

À l’approche des fêtes de ce Noël 2019, de nombreuses possibilités s’offrent à vous dont faire vos cadeaux en avance. Le Café du Geek a préparé de nombreuses sélections d’achats rien que pour vous, de manière à vous aider dans vos recherches de cadeaux High-Tech pour Noël 2019. Vous découvrirez ici une sélection d’enceintes pour tous les goûts et toutes les utilisations.

Enceintes audiophiles

Libratone Zipp 2

Avec un design particulier et unique, les enceintes Zipp ont aussi un audio de forte qualité, qui ont de quoi rivaliser avec les plus grandes marques !

promo 52 Commentaires Libratone Zipp 2 - Enceinte Sans Fil Bluetooth (Intégration Alexa, Son 360°, WiFi, AirPlay 2, 10h d'autonomie) - Frosty Grey La batterie de la ZIPP 2 dure encore plus longtemps, jusqu’à 12 heures de musique. Grâce à sa conception sans fil et à sa poignée pratique, vous pouvez l’emporter partout où vous allez....

Sa conception acoustique a été mise à jour afin de garantir un son incroyable dans chaque direction, quelle que soit la disposition ou localisation de l’enceinte.

Marshall Kilburn II

Très design et avec une autonomie incroyable, cette enceinte signée Marshall a de quoi plaire. Elle fait partie des produits incontournables de cette sélection ! Marshall a aussi commercialisé son dernier casque, le Marshall Major 3, à découvrir sur YouTube.

promo Marshall Kilburn II Enceinte Portable Bluetooth Étanche IPX2 - Noir Son multidirectionnel pour une experience immersive avec un son clair et puissant avec une puissance de 36 W

Connectivité: Bluetooth 5.0 aptX avec fonction multi-hôtes et entrée mini-jack de 3, 5 mm

Bose Soundlink Mini II

La classique et très réputée Soundlink Mini II est toujours un très bon choix, concernant sa qualité audio, sa profondeur de son et ses basses.

promo Bose SoundLink Mini Bluetooth Speaker II—Special Edition, Noir La technologie Bose produit un son puissant et des basses profondes

Un design élégant, robuste et léger, dans un format discret

UE Megaboom 3

Très grosse autonomie, submersible, son 360° et résistante aux chocs, la Megaboom 3 est une très bonne enceinte pour les audiophiles qui veulent apporter leur enceinte partout.

Enceintes submersibles

UE Wonderboom 2

Cette petite enceinte portable dispose d’une bonne autonomie, est facilement transportable, d’un son 360°, et s’accompagne d’un IP67, parfait pour les virées à la plage.

promo 1 009 Commentaires ULTIMATE EARS WONDERBOOM 2, Enceinte Portable Bluetooth Sans Fil, Son à 360 Degrés avec Basses Puissantes, Étanche / Anti-Poussière IP67,... Son 360° étonnamment plus puissant : l'enceinte Ultimate Ears WONDERBOOM 2 est une enceinte Bluetooth sans fil avec un son à 360° étonnamment plus puissant et des basses intensifiées

Nouveau mode Plein AIR : appuie sur le bouton mode Plein Air de cette enceinte ultra-portable pour augmenter instantanément le volume et la clarté pour les écoutes en extérieur

JBL Flip 5 – JBL

Avec une autonomie correcte et une bonne qualité sonore, elle a de quoi vous satisfaire autour de la piscine, à la plage, mais aussi en intérieur.

promo 88 Commentaires JBL Flip 5 Enceinte Bluetooth Portable avec Batterie Rechargeable, Étanche, Compatible Siri et Google, Noir Un son inégalé : ressentez votre musique ; Profitez de basses profondes dans un format compact

Le tout nouveau haut-parleur en forme de circuit de course de la Flip 5 offre une performance idéale

UE Boom 3

La Boom 3 est la version réduite de la Megaboom 3. Autonomie de 15 heures, submersible et un son de qualité Ultimate Ears, ce qui la rend au top !

promo 282 Commentaires Ultimate Ears, enceinte Bluetooth sans fil BOOM 3, son audacieux + basses intenses, Bluetooth, Magic Button, étanche, autonomie 15 heures, portée 45... SON RICHE ET IMMERSIF À 360 DEGRÉS: L'enceinte Ultimate Ears BOOM 3 offre un son à 360 degrés puissant et immersif avec des basses intenses et précises. Le son a été soigneusement équilibré...

MAGIC BUTTON INTÉGRÉ: L'enceinte BOOM 3 permet aux utilisateurs de lire, de mettre en pause et de passer des titres directement sur l'enceinte, quel que soit le programme de diffusion de musique...

Enceintes connectées

Citation One – Harman Kardon

La Citation One dispose d’un son puissant et de très bonne qualité, tout en gardant l’utilité d’une enceinte connectée avec Google Home. Une très bonne enceinte d’intérieur portable (Connectivité Bluetooth et WiFi) pour ceux qui en ont le budget.

Sonos Move

Elle dispose d’une intégration WiFi, mais propose aussi une connectivité Bluetooth. La Sonos Move offre une connectivité Airplay 2, mais propose aussi une interaction avec Amazon Alexa ou le Google Assistant. Au niveau audio, on reste bien évidemment sur de la qualité Sonos.

8 Commentaires Sonos Move Noir Wi-Fi à la maison, Bluetooth partout ailleurs

Un son exceptionnel en plein air; Profitez de basses profondes et du calibrage automatique Trueplay

Amazon Echo (3ème génération)

L’Amazon Echo est de retour sous une nouvelle génération. Cette enceinte connectée dispose d’un son correct et reste à un prix abordable.