Adobe veut améliorer la productivité des créateurs

On vous avez déjà rédigé un article sur des nouveautés Adobe. Et bien, prenez un bon café et lisez tranquillement cette article. On va vous parler d’autres nouveautés que les créatifs vont encore adorer.

Les mises à jour des applications et les nouvelles fonctionnalités offrent encore plus de valeur ajoutée.

Améliorer la productivité des créatifs

Le nouveau Lightroom de Adobe

Il intègre des tutoriels interactifs sur la version ordinateur. Offrant ainsi de nouvelles façons d’apprendre à retoucher ses photos. Il comporte également une fonctionnalité de remplissage des bords des photos panoramiques, qui remplissent facilement les bords d’une image à l’aide de la technologie d’Adobe de remplissage d’après le contenu. Cette fonctionnalité est accessible directement dans l’application et est disponible sous Windows et Mac.

Premiere Pro

Premiere Pro intègre Auto Reframe, une nouvelle fonctionnalité qui utilise la technologie IA d’Adobe Sensei. Ça permet d’analyser les séquences et appliquer un recadrage pour maintenir l’action dans le champ. Cette fonctionnalité est conçue pour épargner aux créatifs des heures de travail chronophage, afin qu’ils puissent se concentrer avant tout sur l’aspect créatif.

After Effects

After Effects, bénéficie de mises à jour de performance significatives avec une lecture fluide des prévisualisations en mémoire cache, des fichiers EXR multicanaux plus rapides et un remplissage d’après le contenu optimisé, qui consomme deux fois moins de mémoire.

Le nouveau visage de l’application Adobe Creative Cloud

L’application de bureau Creative Cloud a été redesignée afin de simplifier l’accès aux applications Adobe. Elle intègre un puissant moteur de recherche explorant l’ensemble des ressources graphiques et fichiers Creative Cloud et un accès à des tutoriels. L’application propose également de nouveaux moyens d’accéder à des services tels que : Adobe Fonts, Adobe Stock et Behance, ainsi qu’un nouvel outil de gestion plein écran pour les bibliothèques Creative Cloud.

Avec toutes ces nouveautés, les créatifs ont de quoi faire exploser encore d’avantage toute leur créativité.