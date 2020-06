Les 5 meilleurs antivirus Mac à moins de 30€ par an

On vous parlait récemment d’une étude menée par l’institut AV-Test autour des antivirus Mac. Son objectif était simple, décerner une certification aux antivirus en fonction de leurs résultats en termes de protection, performance et utilisation. Cinq antivirus ont ainsi brillé de par leur excellent dans ses trois domaines : Bitdefender, Intego, Kapersky, Norton Security et TuxGuard. L’occasion pour nous de vous parler des solutions que proposent ses antivirus à moins de 30€ par an.

Les meilleurs antivirus Mac à moins de 30€

Il est parfois difficile de se dire que l’ON A BESOIN D’UN ANTIVIRUS pour son ordinateur Mac. En effet, le bouche-à-oreille a souvent fait dire que les ordinateurs de la pomme n’avaient pas besoin d’antivirus. Cependant, cela n’est aujourd’hui plus chose juste. Avec le développement d’internet, des réseaux, des supports externes, des objets connectés… les menaces sont devenues de plus en plus fréquentes et de moins en moins détectables. C’est pour cela que nous vous parlions en avril dernier dans un dossier Pourquoi vous devez avoir un antivirus sur Mac OS ? Afin de vous donner un axe de décision afin de choisir votre antivirus : voici nos cinq recommandations à moins de 30€ par an.

Bitdefender

Protection contre les malwares, spywares et adwares

Antiphishing

VPN 200 MB par jour : une solution simple pour sécuriser votre navigation internet lorsque vous utilisez les réseaux Wi-Fi publics ou non sécurisés.

: une solution simple pour sécuriser votre navigation internet lorsque vous utilisez les réseaux Wi-Fi publics ou non sécurisés. Protection Time Machine : votre sauvegarde de données Time Machine sera protégée en cas de ransomware

Prix : 19,99€ par an

Intego

VirusBarrier – Cet antivirus vous permet de vous protéger des malwares (logiciels malveillants) Mac. En plus de cela, cette solution détecte aussi les malware PC afin que vous ne transmettiez pas un fichier infecté à un collègue utilisant un ordinateur Windows.

– Cet antivirus vous permet de vous protéger des malwares (logiciels malveillants) Mac. En plus de cela, cette solution détecte aussi les malware PC afin que vous ne transmettiez pas un fichier infecté à un collègue utilisant un ordinateur Windows. NetBarrier – Avec le développement d’internet, les hackers cherchent à s’introduire sur votre ordinateur Mac directement depuis votre réseau. NetBarrier permet ainsi de protéger votre Mac de ses intrus. Cette solution est très utile lorsque vous utilisez notamment des réseaux publics ou non sécurisés.

Plus de détails sur les solutions Intego juste ici.

Prix : 24,99€ par an

Kapersky

Protection antivirus contre les malwares et ransomwares

contre les malwares et ransomwares Protège contre les piratages de webcam

Masque votre navigation

Bloque le phishing

Navigateur chiffré afin de vous protéger lors de transaction en ligne

Optimisé afin de préserver les performances de votre ordinateur

Petite exception de notre article d’antivirus à 30€, Kapersky Internet Security est proposé à un prix de 39,99€ par an.

Norton

Protection antivirus contre les spywares, virus, malwares et ransomwares

contre les spywares, virus, malwares et ransomwares 2 Go de cloud afin de stocker vos documents importants

afin de stocker vos documents importants Pare-feu – Protège votre ordinateur des attaques malveillantes lorsque vous êtes connectés sur un réseau internet

– Protège votre ordinateur des attaques malveillantes lorsque vous êtes connectés sur un réseau internet Gestionnaire de mots de passe

Prix : 29,99€ par an

Tuxguard

Détection en temps réel des virus

Scan des malwares présents sur votre Mac

présents sur votre Mac Protection contre les adwares (publicité, popups, liens…)

(publicité, popups, liens…) Web Cleaner

Prix : 21,99 euros par an

Vous avez désormais découvert les principales fonctionnalités des cinq meilleurs antivirus Mac du moment. N’hésitez pas à vous renseigner plus en détail grâce aux liens disponibles dans l’article afin de choisir l’antivirus qui vous convient le mieux.