Prix du Sony WH-1000XM4, interface Xbox Series X et le nouveau Edge sera installé de force – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (5 juin). Au programme aujourd’hui, prix du Sony WH-1000XM4, l’interface de la Xbox Series X se dévoile et le nouveau Microsoft Edge va être installé de force.

L’interface de la Xbox Series X se dévoile

Mercury, ce nom ne vous dit surement rien et pour cause, il s’agit du projet secret de refonte du Xbox Store. Une refonte totale qui figurera à n’en point douter sur la Xbox Series X. Cette nouvelle interface apporte son lot de nouveauté. C’est par le biais d’une architecture dite « fluide » que Microsoft déploiera le nouveau menu du Xbox Store. Elle comportera de nouveaux graphismes avec des onglets horizontaux, mais aussi la possibilité de voir automatiquement des mini bandes-annonces.

De plus, le magasin en ligne proposera des produits physiques tels que des accessoires de jeu ou des manettes sera accessible depuis le store. Enfin, il sera possible de télécharger des applications à l’instar du Playstation Store. Cette mise à jour devrait dans un premier temps voir le jour sur Xbox One avec une version pour mobile et PC. Celle-ci serait ensuite logiquement déployée sur la Xbox Series X lors de sa sortie.

Le prix du Sony WH-1000XM4 vient de fuiter

Sony est un des leaders sur le marché de l’équipement audiovisuel, et les plus nomades d’entre vous connaissent le fameux casque sans fil de la marque, le WH-1000xM3. Sorti en 2018 et laissé sans successeur en 2019, il s’agit encore aujourd’hui d’une des meilleures références sur le marché, et il se peut que sa descendance pointe le bout de son nez prochainement. Rien d’officiel pour le moment, mais sa fiche technique est apparue sur le site de Walmart aux Etats-Unis.

Le Sony WH-1000XM4 aurait ainsi une autonomie similaire (30 heures), mais la partie audio déjà excellente pourrait encore être améliorée. Il se vendrait au même prix, soit 348$ américains. On n’a pour l’instant aucun détail sur son arrivée en France, car il n’est pas encore officiel aux USA.

Microsoft Edge Chromium remplacera bientôt l’ancienne version de Edge

Il y a quelques mois, Microsoft Edge est passé sur une nouvelle architecture, Chromium. Seulement, le déploiement du nouveau navigateur internet se faisait manuellement à l’aide d’un fichier .exe ce qui limitait son adoption. C’est pourquoi son déploiement passe désormais à travers Windows Update. Ainsi, plus d’un milliard d’utilisateurs vont pouvoir profiter de la nouvelle version de Microsoft Edge ! Pour rappel, Chromium est un projet de navigateur open-source principalement maintenu par Google. Elle équipe notamment Google Chrome (référence du marché), Opera, Brave ou même Vivaldi. En utilisant Chromium, Microsoft Edge gagne surtout une compatibilité et des performances exemplaires avec la plupart des sites web. On peut aussi noter la prise en charge des extensions déjà disponibles sur Google Chrome. Malgré tout, elle garde des fonctionnalités exclusives par rapport à Chrome comme la compatibilité de Netflix en Ultra HD (4K).

Ainsi, cette nouvelle version de Microsoft Edge devrait mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Son déploiement devrait prendre plusieurs jours voire semaines pour arriver sur votre ordinateur à travers Windows Update. Pour accélérer la procédure, il est toujours possible de passer par un outil déjà disponible sur le site de Microsoft. Notez qu’une fois mis à jour, l’ancienne version est supprimée. Les données de l’ancien navigateur seront transférées vers la nouvelle version.

On espère que les actualités du jour autour de Microsoft Edge, Sony WH-1000XM4 et Xbox Series X. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Retrouvez la Pause Café des jours précédents juste ici:

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Scotti