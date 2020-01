Bienvenu dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du lundi au vendredi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article et une vidéo de moins de 2 minutes sur Twitter. Au programme aujourd’hui, Google, Spotify et Microsoft Edge Chromium !

Google souhaite supprimer les cookies

Google vient d’annoncer une nouvelle qui risque de faire grand bruit dans le monde d’internet. En effet la firme de Redmond à déclarer vouloir supprimer progressivement la prise en charge de cookies tiers sur son navigateur Chrome. Une annonce qui permet au géant du net de s’aligner sur ce que propose déjà Mozilla et Safari.

L’époque où les fameux cookies qui nous agressent, nous tracent ou nous empêchent d’avoir accès à certains sites web semble révolue. Le respect de notre vie privée redevient une priorité pour Google. Cette transition qui se veut lente débutera début février prochain pour une durée minimale de deux ans. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Chrome. En effet, la monétisation de nos données n’a pas bonne presse et des entreprises telles que Google, qui ont déjà été entachées de quelques scandales (publicités ciblées sur enfants,etc), tentent de redorer leurs blasons. Cependant, même si Google affirme vouloir supprimer les cookies sous 2 ans, un nouveau système de ciblage devrait être inventé et mis en place rapidement par la firme.

Spotify fait des playlists pour vos animaux

Spotify vient de dévoiler un outil permettant d’unir animal et humain en musique. Ainsi, le géant du streaming musical propose de vous fonctionner une playlist personnalisée. Un site dédié a donc été créé afin de bien cerner votre compagnon. On vous demandera d’abord quel animal vous avez: iguane, chat, chien, oiseau ou hamster. Puis le site internet demandera des renseignements sur la personnalité de votre animal. Désormais, le service va mixer tout ça et le concilier avec vos goûts musicaux afin de créer une playlist idéale pour vous deux !

Microsoft Edge Chromium est désormais disponible

En décembre 2018, Microsoft avait annoncé le passage de Microsoft Edge sur Chromium. Pour rappel, Chromium est un projet de développement web par Google qui équipe notamment Google Chrome. Pendant plusieurs mois, le navigateur était seulement disponible en bêta mais ce n’est désormais plus le cas ! En effet, la firme vient de lancer le déploiement officiel de Microsoft Edge basé sur Chromium. Ce changement permettra en outre d’accéder aux extensions déjà disponibles sur Google Chrome ou même d’avoir tout simplement une meilleure compatibilité avec des sites comme Youtube.

Bien sûr, nous ne sommes pas ici en face d’une copie de Google Chrome, il garde quelques fonctions propres à Microsoft Edge comme le support de Netflix en 4K ou alors la synchronisation avec son compte Microsoft. Le navigateur devrait se mettre à jour automatiquement dans les jours qui suivent. Dans le cas contraire, téléchargez-le simplement depuis le site de Microsoft. Cette mise à jour remplacera automatiquement l’ancienne version par celle-ci.

