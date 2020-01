5 types de conversation en ligne, qui êtes-vous ?

Certaines personnes possèdent un talent naturel pour faire la conversation en ligne. Et lorsqu’il s’agit de la première rencontre, elles sont bien à l’aise. Elles possèdent des types de conversation qui rendent la discussion plus fluide. Ces 5 types de conversation en ligne vous permettent de ne pas vous sentir idiot dans les échanges avec de nouvelles personnes. Il n’est plus question de discuter avec de nouvelles connaissances sans savoir en réalité quoi dire.

1 – S’intéresser aux autres

La conversation en ligne est un puissant outil de drague. Toute relation ou du moins toute bonne collaboration débutent par une discussion assez anodine. Même si vous êtes du genre direct ou orienté sur l’action, l’échange de banalités n’est pas une perte de temps. Il faut identifier des sujets qui vous permettent de connaître et mieux connaître votre interlocutrice. Il faut montrer à l’autre un véritable intérêt. Il s’agit de savoir écouter pour mieux échanger. Une conversation anodine permet d’ouvrir la porte pour un véritable échange. C’est nécessaire de s’intéresser à l’autre de façon sincère sans se prendre pour la Police. Montrer un véritable intérêt constitue la base pour mieux démarrer et surtout maintenir une bonne conversation.

2 – Parler de quelque chose d’assez commun

Certains abusent des sujets de discussion tels que l’actualité ou la météo. Ce sont des roues de secours. Mais, il ne faut pas en abuser. Il est possible de démarrer votre conversation en évoquant l’amour, la vie de couple, les enfants, le respect de l’autre et autres. En créant quelque chose de commun, les échanges durent plus longtemps. Des questions aident au début des échanges à créer un lien. Il est possible de découvrir que vous avez les mêmes passions, une connaissance commune d’un lieu, d’un fait ou d’un personnage. Le seul moyen de pérenniser votre relation est de créer un véritable lien. Il est assez facile de passer à autre chose de beaucoup moins formel et de faire progresser votre conversation.

3 – Evoquer une thématique interactive

Il existe certaines questions qui permettent de lancer une discussion ou de relancer la conversation. Des questions aident à rebondir vers un sujet très intéressant. Si la thématique n’est point attrayante, il vaut mieux changer de sujet. L’art de la conversation en ligne ne consiste pas à harceler votre interlocuteur avec un tas questions ou de faire semblant. Il ne faut pas mettre l’interlocuteur en face mal à l’aise en lui posant des questions trop personnelles. Surtout sur des sites où l’on cherche à rester intime ou confidentiel comme EasyFlirt et Erotilink.

4 – Eviter de parler de vos problèmes dans vos conversations en ligne

Les gens les plus ennuyeux en ligne sont ceux qui parlent en tout temps de leurs problèmes. Ce sont des types de personne qui font fuir tout le monde. Vous imaginez celui que vous venez à peine de connaitre et qui déverse sur vous tous ses problèmes. C’est le moyen parfait pour être ennuyeux à volonté. Cela met tout interlocuteur mal à l’aise. Certaines personnes sont assez douées pour exprimer tous leurs problèmes à l’aide des anecdotes amusantes. Elles captivent ainsi l’attention. Dans tous les cas, il ne faut pas tomber dans l’excès. Le but est d’échanger.

5 – Eviter certains sujets qui fâchent

Des sujets donnés sont utilisés pour filtrer les personnes ayant des affinités opposées. Il s’agit entre autres du type de démocratie, du voile à l’école, du discours du pape, du féminisme… De questions anodines blessent parfois votre interlocuteur. Il est indispensable de faire preuve d’empathie. Éviter de demander à une femme si elle a des enfants ou des difficultés financières. Les remarques désobligeantes cassent la conversation sur les sites de rencontre.