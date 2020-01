1917, The Grudge, Selfie… Que voir au cinéma ce week-end ?

La semaine se termine, c’est le week-end et vous avez peut-être envie d’un bon cinéma pour vous détendre… Si vous ne savez pas quel film voir, ne paniquez pas ! Voici les plus récentes sorties au cinéma. Nous vous proposons également quelques films toujours à l’affiche.

Que voir ce week-end ?

1917

Type: drame / historique / guerre

Le nouveau film de Sam Mendes (Skyfall et Spectre, les deux derniers James Bond) se déroule pendant la Première Guerre Mondiale et parle de deux soldats britanniques, Schofield et Blake, qui doivent porter un message. S’ils réussissent, ils pourront stopper une attaque mortelle et sauver 1600 soldats…

Avec: George McKay, Dean-Charles Chapman…

Une belle équipe

Type: comédie

Cette nouvelle comédie de Mohamed Hamidi (La Vache et Jusqu’ici, tout va bien) parle d’un coach de football qui, suite à un scandale, prend la décision de former une équipe exclusivement féminine afin de sauver son petit club…

Avec: Kad Merad, Alban Ivanov, Sabrina Ouazani…

Selfie

Type: comédie

Dans un monde encore plus connecté, Selfie montre avec humour la vie des addicts à la technologie et des technophobes dans un rassemblement de plusieurs histoires, chacune réalisée par un cinéaste différent.

Avec: Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Max Boublil…

The Grudge

Type: horreur

La malédiction The Grudge n’a pas fini de souffler un vent d’horreur dans les salles obscures de votre cinéma. Le film raconte l’enquête horrifique de deux Américains, Goodman et Wilson, sur une succession de meurtres dans une maison. Arrivés sur ce lieu soi-disant hanté, ceux-ci vont rapidement se confronter à des événements étranges.

Avec: Tara Westwood, Junko Bailey et David Lawrence Brown

Films encore à l’affiche

L’Adieu – The Farewell

Type: comédie dramatique

Sol

Type: comédie

Un vrai bonhomme

Type: comédie dramatique

Les Enfants du Temps

Type: fantastique

Alors ? Qu’allez-vous voir au cinéma ce week-end ?