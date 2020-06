Bose QuietComfort Gaming, la Xbox Series S fait parler d’elle et les puces ARM d’Apple arrivent – La Pause Café

Sirotez votre pause café avec les actualités Tech et Pop Culture sorties de la veille (10 juin). Au programme aujourd’hui, Bose prépare un casque QuietComfort gaming, la Xbox Series S refait parler d’elle et les puces ARM arrivent bientôt dans les produits d’Apple.

La Xbox Series S refait irruption

Nom de code : « Lockhart ». De quoi s’agit-il ? Probablement d’un second modèle de Xbox qui pourrait arriver prochainement, avec la Xbox Series X. Cette dernière est déjà connue, et tous les mois Microsoft donne quelques informations supplémentaires sur sa future console ultra-puissante. Et pour raviver le feu de la guerre entre Xbox et la PS5 de Sony, la petite sœur de la Xbox Series X pourrait être de la partie. Des fichiers correspondant à ce nom de code ont été trouvés dans le système Windows de l’américain. Cette console serait un modèle plus abordable que la version X, mais aussi bien moins puissant. Pour environ 300 € (supposés), sa puissance serait de 4 Teraflops contre 12, soit 3 fois moins. Il faudra aussi oublier le lecteur de disques et passer par le réseau. Certains employés de Microsoft auraient déjà l’appareil chez eux pour des tests, mais rien d’officiel pour le moment.

Bose préparerait un casque QuietComfort gaming

Depuis sa sortie, le Bose QC35 (et QC35 II) est sans doute l’un des bestsellers en termes de casque à réduction de bruit active. Il doit notamment son succès grâce à son confort d’utilisation ou même la qualité sonore proposée par le casque. C’est pourquoi, pour étendre son succès, Bose s’intéresserait actuellement au marché du jeu vidéo. En effet, à en croire le code d’une mise à jour de l’application Bose, un nouvel appareil ou accessoire a été aperçu. Il porterait le nom de code « Tibbers », une référence à League of Legends. Tibbers serait un microphone conçu pour les jeux vidéo à brancher sur un Bose QC35 II. D’ailleurs, le code précise qu’une fois branché au casque, le Bluetooth est désactivé. On comprend ainsi que le produit fonctionnera seulement en mode filaire. Malheureusement, nous ne savons pas encore s’il va s’agir d’un produit totalement à part, adapté aux jeux vidéos, ou s’il s’agit seulement d’un accessoire à connecter sur votre Bose QC35 II déjà existant.

Les puces ARM d’Apple seront bientôt implémentées dans les Mac

Après des années de rumeurs et de préparation en interne, Apple devrait selon toute vraisemblance intégrer prochainement ses propres processeurs (puces ARM) sur les prochains Mac et MacBook. La WWDC 2020 approchant à grands pas, Mark Gurman confirme sur Bloomberg qu’une annonce devrait être faite à ce propos lors de cet évènement. Cependant un ordinateur Apple sous ARM ne devrait pas être commercialisé avant 2021. Un temps nécessaire afin de permettre aux développeurs de découvrir et de développer des applications autour de cette nouvelle architecture. In fine, c’est toute la gamme des MacBook qui serait renouvelée pour n’offrir aux consommateurs des Mac et MacBook exclusivement sous ARM. Enfin, la WWDC apporterait aussi son lot de nouveautés matériel avec une nouvelle génération d’iMac disposant d’un SSD, un GPU AMD ainsi qu’une puce T2 permettant un accroissement de la sécurité. Outre une très probable présence d’une puce ARM, son design devrait changer et s’apparenter à l’iPad Pro. Verdict le 22 juin lors de la WWDC.

