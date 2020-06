OuiLaCarte : une application qui numérise le menu du restaurant

OuiLaCarte, une application numérique qui digitalise les menus et les cartes des Cafés/Hôtels/Restaurants.

Le début de la seconde phase du déconfinement est arrivé. La réouverture progressive des restaurants, cafés et bars annonce de belles soirées en vues. Déjà bien impactés par la crise du coronavirus, les restaurateurs devront faire face au respect des mesures de distanciation sociale et la limitation des risques de contagion. Quel est le point commun entre tous les clients d’un même restaurant ? La carte. Le virus peut tenir jusqu’à trois heures sur une surface en papier. L’impression de milliers de menus jetables n’est pas économique. La carte n’est pas non plus très écologique. C’est à ce moment-là qu’intervient OuiLaCarte.

Digitaliser les cartes et les menus

Pour le client, fini l’attente interminable d’un serveur, ou l’oubli dans les commandes. Grâce à OuiLaCarte, le menu est à portée de mains. Disponible via un QR code installé sur la table, l’utilisateur peut consulter la carte/le menu et commander directement par l’application (aucune installation n’est nécessaire). Il peut aussi visualiser sa commande en scannant le QR code à nouveau, et ajouter un plat ou une boisson en cours de repas. Vous recevrez l’addition directement sur votre boite mail.

OuiLaCarte, choix des menus

Simple et rapide avec OuiLaCarte

OuiLaCarte offre, pour le restaurateur, plusieurs fonctionnalités. L’application permet de modifier et d’adapter le menu, avec une actualisation immédiate. Mais plus que ça, elle permet de réduire le temps d’attente des clients et d’optimiser la rapidité du service. L’application envoie directement au serveur les commandes des tables qu’il a à sa charge. Le barman ou le sommelier peut voir les boissons commandées en direct. Les cuisines reçoivent celle-ci directement après la validation du client. Fini les erreurs de commandes, le manque d’information ou le temps d’attente allongé entre la prise de commande et la préparation en cuisine.

Le client a le temps de choisir, de modifier ou d’ajouter une boisson ou un plat en cours de repas. L’application OuiLaCarte possède une interface simple et intuitive. Bien plus qu’une simple mesure d’hygiène passagère, la dématérialisation des menus restera à coup sûr dans la pratique des restaurants. D’ailleurs, le patron du restaurant, café ou de l’hôtel devra s’acquitter de dix euros par mois pour que le service soit utilisable dans son restaurant. Celle-ci est bien entendu gratuite pour les clients ! L’application est disponible sur Android et iOS, alors qu’attendez-vous pour commander ?

Vous êtes restaurateur ? Patron d’un café ou même d’un hôtel ? Alors, rendez-vous sur le site internet de OuiLaCarte pour commencer l’aventure du numérique. Pour les clients, rendez-vous sur une application de scanne QR Code sur Android ou directement sur l’application photo d’iOS pour scanner le code de votre restaurant préféré. Dans de tels lieux, respectez les règles d’hygiènes et de sécurités pour la santé de tous.