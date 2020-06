Martin Scorsese : son prochain film sera produit par Apple TV+

Après The Irishman, thriller biographique de plus de 3 heures, Martin Scorsese prévoit de réaliser un western. Ce western adaptera un roman de David Grann, auteur de La Cité perdue de Z (adapté en film par James Gray).

Ce projet, actuellement en production, s’intitule Killers of the Flower Moon. Se déroulant durant les années 1920, il nous raconte l’histoire du FBI qui mène une enquête sur la mort de plusieurs membres de la tribu amérindienne des Osages. Nous y retrouverons Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Au scénario, nous retrouverons Eric Roth (Forrest Gump, A Star is Born, Benjamin Button et prochainement Dune).

Récemment, le site Deadline nous a informé de la fin d’une affaire concernant la distribution du film…

Robert de Niro, Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio

Une sortie en SVOD sur Apple TV+… précédée d’une sortie en salle

Cela remonte à avril dernier. Killers of the Flower Moon, produit par Imperative Entertainment, devait être distribué par Paramount. Néanmoins, le budget nécessaire à la réalisation du film a grimpé jusqu’à atteindre 200 millions de dollars (faisant de ce film le plus cher jamais réalisé par Scorsese). Paramount n’étant pas sûr de distribuer un film aussi coûteux, le projet passa aux mains de plusieurs studios dans le but de chercher un co-producteur. La MGM ou Universal ainsi que les plateformes de streaming Netflix et Apple TV+ sont passés à la barre.

C’est donc tout récemment que cette affaire a pu être menée à son terme. Ce sera Apple TV+ qui se chargera de co-produire le film et le distribuer sur sa plateforme. Il s’agit du deuxième film à gros budget proposé par Apple TV+ après USS Greyhound, mais aussi le plus cher.

Mais cette sortie sur Apple TV+ se fera non sans une sortie dans les salles de cinéma au préalable. En effet, Scorsese, DiCaprio, De Niro ainsi que les producteurs de Imperative ont demandé à ce que Paramount puisse d’abord distribuer le film au cinéma, le film étant un western de grande envergure, digne du grand écran selon eux.

Killers of the Flower Moon est prévu pour 2021.