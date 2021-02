Publicité

Vous aimez les avions et les hélicoptères ? Vous voulez plonger dans un jeu de simulation de vol, un jeu de gestion ou de stratégie militaire ? Quelles que soient vos préférences, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs jeux d’aviation du moment. Il s’agit de jeux plus ou moins gros, dans différents genres et designs. Certains se jouent sur console, sur PC ou encore sur navigateur. À vous de choisir votre jeu d’aviation selon vos goûts et votre plateforme de jeu !

Ace Combat 7 (2019) – La référence des jeux d’aviation

Le septième opus de la série Ace Combat, « Skies Unknown », est sans aucun doute le plus abouti. Il offre une expérience de jeu impressionnante, grâce à son immersion intense et ses scénarios travaillés. Assis dans le cockpit d’un avion de chasse dernier cri, vous volez et combattez vos ennemis avec un réalisme subjuguant.

Le jeu vous propose une grande sélection d’avions réels ou futuristes, et des décors à couper le souffle. Disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Ace Combat 7 est aussi proposé en réalité virtuelle. Immersion garantie !

Microsoft Flight Simulator (2020) – Mieux qu’un jeux d’aviation, la meilleure simulation

En août 2020, Microsoft a à nouveau ravi les amateurs de simulation de vol, en sortant son tout nouveau Flight Simulator. Il est disponible sur PC, et devrait également l’être sur la Xbox Series en été 2021.

Poussant le réalisme à l’extrême, Microsoft Flight Simulator vous permet de voler sur toute la surface de la planète. Grâce au projet de cartographie collaboratif OpenStreetMap, il reproduit fidèlement 37 000 aéroports et deux millions de villes du monde entier. Et pour encore plus de réalisme, le jeu inclut aussi un trafic routier élaboré, semblable à la réalité. Enfin, la météo et les éléments naturels présentent également une qualité époustouflante.

Aviator (2019)

Dans un autre style, Aviator jeux est lui aussi basé sur l’univers de l’aviation, mais dans un format jeu de casino. Au lieu de piloter un avion ou de coordonner une flotte, vous suivez la trajectoire d’un appareil qui décolle et devez agir au bon moment pour gagner. Vous misez juste avant son décollage et récupérez vos gains avant qu’il ne se soit totalement envolé.

Dans ce jeu, le design s’inspire fortement du panneau de contrôle d’un avion. La possibilité d’interagir avec d’autres joueurs renforce aussi l’immersion.

Bomber Crew (2017)

Cette fois, nous vous proposons un jeu de simulation au design plus frais et ludique : Bomber Crew. Jouable sur PC, Nintendo, Xbox One ou encore PlayStation, ce jeu se déroule pendant la Seconde Guerre Mondiale (entre la bataille d’Angleterre et la mort d’Hitler). Votre rôle est de gérer l’équipage de votre bombardier Lancaster. Recrutement, entraînement, coordination, etc. vous gérez tout de A à Z ! Vous pouvez également personnaliser votre avion afin d’affronter vos ennemis plus efficacement.

Tout au long du jeu, vous devez accomplir des missions (bombardement, parachutage de vivres, reconnaissance, etc.). De durées et difficultés variées, chacune vous permet de gagner de l’argent, des points de recherche et même des bonus.

War Thunder (2012)

Pour finir, voici un jeu en ligne gratuit : le MMO « War Thunder ». Bien qu’un peu plus ancien que les précédents, il est constamment mis à jour. Vous pouvez y jouer sur de nombreuses plateformes : PC (Windows, Mac et Linux), PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series. Lui aussi prend place durant la Seconde Guerre Mondiale, mais s’étend jusqu’à la guerre froide.

War Thunder met en scène les avions, hélicoptères, navires de guerre, chars blindés et autres véhicules de combat de l’époque. Au total, vous avez accès à plus de 1800 véhicules et 100 cartes différentes, avec une multitude de situations de combat. Le tout est directement inspiré de sources historiques, pour davantage de réalisme.

