Mauvaise nouvelle, le Steam Deck voit sa date de sortie décalée à février 2022

Avec le Steam Deck, Valve est venue proposer une alternative beaucoup plus puissante à la Nintendo Switch. Cependant, ce nouveau produit n’est pas près d’arriver chez les premiers acheteurs. En effet, la pénurie de composants vient une nouvelle fois de frapper. Initialement prévue pour décembre 2021, la console vient de voir sa date de sortie décalée à février 2022.

Le Steam Deck prend du retard

Alors que les premiers modèles devaient arriver pour la période de Noël, les joueurs ayant précommandé le Steam Deck devront finalement s’armer de patience et attendre 2022. Steam vient en effet d’annoncer dans un billet de blog que « le lancement de Steam Deck est retardé de deux mois« .

L’entreprise explique par la suite avoir fait de son mieux pour éviter « les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales« .

Steam précise ensuite avoir mis à jour ses estimations du temps de fabrications. De ce fait, nous apprenons que les premières livraisons devraient être honorées pour le mois de février 2022, mais aussi que cette période deviendra « la nouvelle date de début de la file d’attente des réservations – tous les détenteurs de réservations conservent leur place dans la file d’attente, mais les dates seront décalées en conséquence« .

Cette actualité n’a cependant rien de très spectaculaires. En effet, la pénurie de composants vient aujourd’hui toucher de nombreux acteurs du monde de la tech. Chez Apple, les prévisions de productions d’iPhone 13 ont été abaissées de 10 millions pour la fin de l’année. La firme à la pomme est même obligé d’utiliser des composants d’iPad et d’anciens iPhone pour produire plus. Du côté de Nintendo, le niveau de production aurait été baissé de 20 % pour l’année fiscale en cours à cause de cette pénurie.

