Ce que vous devez savoir sur les jeux NFT

La cryptomonnaie est devenue l’un des plus grands marchés et constitue une vaste zone de croisement avec les jeux. Naturellement, cela a conduit à l’apparition de nombreux des meilleurs jeux mobiles cryptographiques. Cependant, plus récemment, certains jeux NFT sont également apparus. Les NFT offrent une perspective intéressante aux jeux car ils offrent un moyen de quantifier et de monétiser les éléments du jeu. Les NFT ou jetons non fongibles sont un nouveau domaine passionnant pour la cryptomonnaie. Ils offrent beaucoup de potentiels, notamment pour les jeux. Focus sur les jeux NFT.

Cryptokitties

CryptoKitties est un jeu assez amusant basé sur la blockchain Ethereum. Il vous permet de collecter divers chats que vous pouvez élever pour en obtenir plus. Il y a des tâches secondaires comme la résolution d’énigmes qui vous aident à progresser davantage dans le jeu. Probablement considéré comme le parrain de la plupart des titres basés sur NFT, en raison de son attrait massif et de sa première introduction au concept de systèmes uniques de trading en ligne et de blockchain pour le grand public. Le jeu a connu une baisse constante de sa popularité et de son attrait pour les joueurs en raison de cette attention accrue. Alors que la frénésie médiatique affluait pour couvrir CryptoKitties et les systèmes innovants qu’il met en œuvre, l’attrait et la surproduction de chatons ont bouleversé le marché et rendu le jeu peu attrayant pour beaucoup.

Axie Infinite

Axie Infinity est certainement le plus populaire quand on parle de NFT. Comme certains autres jeux ici, il s’agit d’un titre qui utilise des NFT pour améliorer son gameplay. Le titre est le même que des jeux tels que Pokémon. Il faut que vous obteniez des monstres que vous allez ensuite échanger. Vous pouvez les vendre dans le jeu ; marcher parallèlement à leur formation ou à leur élevage. Axie Infinity est une utilisation impressionnante de la technologie NFT, et il a accumulé un nombre impressionnant d’adeptes. Il utilise AXS et SLP, deux cryptomonnaies basées sur Ethereum et d’ici juillet 2021, la valeur de la collection NFT dans les transactions est estimée à environ 50 millions de dollars.

Plant VS Undead

C’est l’équivalent du jeu NFT populaire Plant vs. Zombie. Cela signifie que le gameplay est assez simple et familier, surtout si vous avez déjà joué à Plants vs. Zombie. De plus, ce jeu est construit sur la Binance Smart Chain. Cela signifie qu’il est plus abordable et plus rapide que les jeux basés sur Ethereum. Mais, ce jeu a ses propres caractéristiques uniques. Cela comprend un mode de culture et des éléments et caractéristiques des graines et des plantes. Le jeu devrait être lancé au cours du dernier trimestre 2021. Il disposera ensuite de modes et de fonctionnalités supplémentaires au cours des 2 prochaines années. Ce sont les quelques jeux que vous pouvez vous tourner avec les jeux NFT. Dans tous les cas, investissez dans les meilleures cryptomonnaies pour plus de rendement et pour tirer plus de profits.