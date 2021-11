iOS 15.2 bêta 3 : les dernières nouveautés pour vos iPhone

Petit à petit, iOS 15.2 se dévoile. Dans une troisième bêta, Apple est venu ajouter quelques nouveautés à la prochaine mise à jour des iPhone. On retrouve notamment une fonction permettant de rechercher un morceau ou un artiste dans vos playlists Musique, un mode macro amélioré, une meilleure gestion des tags dans Notes et d’autres petits changements intéressants.

Les nouveautés d’iOS 15.2 bêta 3

Nous sommes désormais à la troisième bêta iOS 15.2. Une avancée intéressante et rapide qui souligne l’arrivée de la mise à jour avant la fin de l’année pour l’ensemble des utilisateurs. Dans la bêta 1, Apple est venu ajouter le rapport de confidentialité des applications, mais aussi de nouvelles options pour la fonctionnalité Appel d’urgence. De son côté, la bêta 2 permet aux iPhone de protéger les conversations des plus jeunes sur Messages, l’envoi d’un courrier avec un e-mail factice, le programme d’héritage numérique permettant de léger ses données iCloud ou encore la détection de AirTags mouchards. En début de semaine, on découvrait en plus de cela une nouvelle façon d’activer ou désactiver le mode macro.

Avec la bêta 3 d’iOS 15.2, Apple vient d’ajouter plusieurs petites nouveautés intéressantes. Tout d’abord, les utilisateurs d’Apple Musique peuvent désormais chercher des musiques ou des artistes dans leurs playlists. Le mode macro des iPhone 13 Pro vient une nouvelle de changer. Avec iOS 15.1, Apple avait initié une option pour empêcher l’activation automatique de ce mode de capture : Macro auto. Désormais, elle est renommée « Commande macro » et permet d’afficher un bouton pour activer ou désactiver en un clin d’œil le mode macro lors de la prise d’une photo.

Dans l’application Note, de nouvelles fonctions sont arrivées pour les tags : une pour supprimer un ou plusieurs tags et l’autre pour les renommer. Pour finir, Apple est venu clarifier l’utilité de la fonction Relai privé d’iCloud. Renommé en Limit IP Adress Tracking, soit Limiter le suivi de l’adresse IP en français, un petit texte explicatif a été ajouté en dessous de la zone permettant d’activer la fonctionnalité.