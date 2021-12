Turnadon – La publicité extérieure réinventée grâce à des écrans intelligents

En matière de publicité extérieure, l’affichage traditionnel présente des limites. La start-up Turnadon réinvente l’affichage publicitaire grâce à des écrans connectés et intelligents.

Turnadon, une start-up qui réinvente la publicité

Turnadon, est une régie publicitaire qui bouleverse la publicité extérieure grâce à son réseau d’écrans et ses données en temps réel.

L’objectif de l’entreprise réside dans le fait de mettre en avant les marques de manière innovante et attractive grâce à l’affichage digital (DOOH) dans les quartiers incontournables de Paris. Mais la communication publicitaire ne s’arrête pas là. En effet, grâce à ses écrans équipés de capteurs, Turnadon fournit des données stratégiques et des retours mesurables sur les campagnes, telles que le nombre de contacts uniques touchés durant la campagne, le temps d’exposition moyen.

En combinant ses données à celles de sources externes, la start-up va encore plus loin avec le profil socio-démographique de l’audience touchée (âge, sexe, revenus, etc) et la provenance de l’audience (commune d’habitation ou de travail etc..).

Ainsi, les entreprises partenaires sont visibles sur des zones à fortes affluences et bénéficient d’une précision inégalée sur le marché. Les possibilités de personnalisation et de segmentation de l’audience sont infinies et permettent aux annonceurs et agences de mieux toucher leur cible avec le plus de transparence possible.

Avec ces indicateurs, Turnadon propose des campagnes sur-mesure et personnalisables en fonction de la cible, des horaires de la journée et des jours de la semaine ainsi que des événements.

« Soyez visible en vidéo dans tout Paris »

Le déploiement de ce réseau d’écrans se fait sur un système d’échange solidaire. Turnadon aide les commerçants à digitaliser leurs vitrines en prenant à sa charge l’installation de l’écran et partage avec l’enseigne le temps de diffusion à parts égales. Un studio en interne propose également d’assister les commerçants dans la conception de leurs vidéos.

Ces derniers sont sélectionnés et audités afin de mettre en valeur le message de l’annonceur sur un écran Premium Haute luminosité visible jusqu’à 20 m.

‍De plus, 70% de son réseau d’écrans se trouve face à des points d’arrêts tels que des arrêts de bus, des passages piétons ou des terrasses.

Turnadon propose une facturation au passage (CPM), particulièrement pertinente par rapport à une facturation sur la durée de campagne, qui est aujourd’hui le modèle le plus répandu dans l’affichage publicitaire.

À l’avenir, Turnadon souhaite étendre son concept aux 10 plus grandes villes françaises et ainsi s’imposer comme un nouveau modèle de l’affichage extérieur avec des campagnes plus attractives et plus de transparence sur les données d’audience, face aux géants historiques de l’affichage de plus en plus en retrait sur ces aspects.

Si le concept vous plait, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Turnadon !