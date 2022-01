Test – Sharp HT-SBW202 : une barre de son simple et efficace

Vous avez récemment fait l’acquisition d’un téléviseur, et vous prévoyez d’acheter une barre de son pour en améliorer l’audio ? Si vous êtes à la recherche d’un système son abordable offrant un excellent rapport qualité prix pour votre TV, la Sharp HT-SBW202 pourrait vous convenir. Avec un prix avoisinant les 170 €, répond-elle à vos attentes ? Réponse dans ce test !

Déballage de la Sharp HT-SBW202

La barre de son HT-SBW202 est livrée dans un carton solide qui abrite les deux parties du système son : la barre de son accompagnée de son caisson de basses sans fil. On retrouve également dans le carton, une télécommande infrarouge, un kit de fixation murale et le cordon d’alimentation de la barre et du caisson.





Qualité et design

Une barre de son sobre toute en plastique

De longueur de 92 cm, de hauteur de 6,4 cm et de profondeur de 8,6 cm, et peut-être posée sur une table ou montée sur un mur. Elle n’est pas encombrante ni longue : Sharp la recommande pour des téléviseurs de 40 pouces et plus.

Côté finition, on déplorera l’omniprésence de plastique sur la barre, positionnement tarifaire oblige. Sur le devant, on retrouve enfin un grillage métallique de bonne facture.





Sur le côté droit, quatre boutons permettent de contrôler différents paramètres sans utiliser la télécommande. Il y a les basiques pour augmenter et baisser le volume, un pour changer la source et le dernier pour allumer et éteindre l’ensemble. Cependant, ils semblent très fragiles et l’un d’entre eux était même enfoncé dès le déballage.

Un subwoofer qui respire la qualité

En ce qui confirme le caisson de basse, celui-ci bénéficie d’une qualité de fabrication nettement au-dessus de la barre de son. Recouvert d’une finition granuleuse, son volume s’étend à la verticale.





La membrane du haut-parleur est orientée vers l’arrière du caisson. Au dos toujours, on retrouve seulement une prise d’alimentation et une touche d’appairage accompagné de son voyant d’état.

Une télécommande toute simple

La télécommande infrarouge fournie permet de régler la plupart des paramètres du système son. Notons tout d’abord que les deux piles AAA permettant son alimentation sont incluses. Le bouton « EQ » permet de régler l’égaliseur intégré à la barre de son. Il permet de choisir entre les modes EQ1 (musique), EQ2 (Films), EQ3 (Voix) et CUST. Le dernier mode permet d’ajuster à son aise les aigus et les graves indépendamment.

Connectique

Une entrée numérique optique garantit une excellente transmission audio à partir du téléviseur et d’autres sources. De plus, on retrouve une entrée Jack de 3,5 mm des périphériques externes, ainsi qu’un port USB.

La plus grande force de la Sharp HW-SBW202, c’est son port HDMI ARC/CEC. Ainsi, en connectant la barre de son à son téléviseur doté d’une prise HDMI ARC, on peut totalement s’affranchir de la télécommande Sharp pour contrôler le volume avec la télécommande du téléviseur.

L’absence de connexion réseau indique une mise en service simple. Nous avons relié la barre en HDMI ARC à un téléviseur et après quelques réglages sur la TV, le volume de la télécommande de la TV a pris la main de celui de la barre, confirmé par l’écran en façade indiquant son niveau.

Les entrées sont complétées par un port USB-A acceptant la lecture de fichiers. Mais celle-ci avoue vite ses limites : clé USB inférieure à 32 Go et seulement du MP3 et du WAV. La lecture de tous les morceaux à la suite sans savoir où l’on se trouve n’est pas très pratique.

Nous avons préféré utiliser le Bluetooth 4.2. Cette compatibilité Bluetooth est toutefois à réserver pour l’écoute musicale depuis un smartphone ou une tablette : la latence de diffusion se traduit en décalage son/image insupportable lors du visionnage d’une vidéo. La connexion de la barre au téléviseur doit donc absolument se faire en filaire pour obtenir une synchronisation correcte.

Audio

Au quotidien, la HW-SBW202 est facile et agréable à utiliser. Elle se contente du minimum syndical, idéal pour les personnes cherchant un système de son simple. La barre de son en elle-même se compose de deux haut-parleurs en façade. De ce fait, la HT-SBW202 se contentant d’un son stéréo, tandis que le caisson de basses qui l’accompagne s’occupe des basses fréquences pour élargir la plage dynamique.

La puissance sonore maximale annoncée culmine à 200 W, largement suffisant pour toutes les utilisations. Bon point, le son ne sature pas, même à haute puissance. Le subwoofer est également très bon, avec des basses puissantes et dynamiques.

Le système son propose plusieurs modes d’écoute, mentionnés précédemment : le mode film est le plus adapté dans la plupart des cas. Mais si ceux-ci ne sont pas adaptés à votre utilisation, le mode CUST (pour custom) permet de régler à sa guise les aigus et les grave.

Conclusion : faut-il acheter la Sharp HW-SBW202 ?

Pour conclure, la Sharp HW-SBW202 remplit parfaitement son rôle. Pour les personnes recherchant un peu plus d’immersion avec leur téléviseur, sans dépenser une fortune, cette barre de son 2.1 peut s’avérer être une bonne option.

Sa compatibilité Bluetooth séduira ceux qui souhaiteraient l’utiliser comme enceinte domestique avec leur smartphone. On regrette qu’elle utilise toutefois la version 4.2.

Si elle vous intéresse, la Sharp HT-SBW202 est disponible à un tarif de 159,00 euros.