Avention : une entreprise coréenne dans le développement de nanomatériaux

Avention est une entreprise coréenne spécialisée dans les matériaux de haute technologie. Elle se développe de plus en plus et propose des nanomatériaux de pointe, utiles pour le développement d’écrans OLED.

Avention : une startup qui se développe

Avention développe des nanomatériaux, le matériau de base de l’OLED, avec une technologie coréenne inédite. L’entreprise met en œuvre avec succès le système de production de masse. Son objectif est de se positionner en tant que meilleur fournisseur de matériaux expérimentaux et de matériaux avancés dans le Knowledge Industrial Complex du Songdo Technopark.

Avention sélectionne des matériaux expérimentaux de pointe en développant et en fabriquant des réactifs et des nanomatériaux pour les chercheurs. Avention a renforcé sa position en tant que fabricant de matériaux de base et a développé avec succès des nanomatériaux, un matériau important pour les encapsulants OLED avec sa propre technologie après deux ans d’efforts. Elle a notamment commencé à fournir de grandes entreprises coréennes après des tests de production de masse. Cette réalisation d’Avention a ainsi ouvert la voie à l’indépendance de la technologie des matériaux en remplaçant par ses produits les produits japonais qui occupaient plus de 90% du marché coréen.

Et dans le même temps, Avention a contribué à améliorer la compétitivité des produits finis en fournissant de manière stable des matériaux de haute qualité aux entreprises coréennes. Le montant des investissements et de l’exécution en R&D en Corée est d’environ 90 billions de wons, se classant cinquième dans le monde, et le ratio de chercheurs pour 1 000 habitants est également le deuxième plus élevé au monde après Israël.

La Corée se fournissait principalement au Japon

« Je me sentais mal que la plupart des réactifs et des matériaux expérimentaux de base qui sont à la base de toutes les activités de recherche en Corée aient été importés de pays étrangers », a déclaré HanKyung-sik, PDG d’Avention. Il a ensuite expliqué: « Pour garantir une compétitivité durable, je pensais que nous devions être indépendants au niveau national dans les matériaux de base, c’est pourquoi j’ai fondé l’entreprise.

L’organisation d’Avention, qui possède et exploite plus de 200 000 types de

matériaux, qui est le plus important en Corée, comprend la division des métaux et la division des réactifs.

Depuis six ans, Avention possède un institut de recherche et de sa propre infrastructure de production.

Avention s’impose aujourd’hui comme une entreprise mondiale avec un réseau de distribution aux États-Unis et en Chine. Enfin, Avention a créé une nouvelle division dans la société appelée Bio Division au début de cette année. Elle a pour objectif d’étendre le domaine de recherche afin d’inclure des anticorps, des protéines et des extraits de plantes. Basé sur une expertise en assistance technique, il répond rapidement et efficacement aux besoins des clients.

