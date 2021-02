Les 10 meilleures startups du CES 2021 à découvrir !

Publicité

En ce début de Janvier 2021 a régné un sentiment de frustration pour l’ensemble des professionnels et amateurs de technologie. Le CES 2021, cause Covid-19, a été totalement transformé en salon virtuel. L’occasion pour les grands constructeurs de réaliser des conférences à distance. Elles sont étendues sur une semaine pour annoncer les produits phares de l’année 2021. Mais la conception du salon n’a pas optimisé les présentations des innovations mineures proposées par les start-up du monde entier. De ce fait, vous retrouverez les 10 start-up qui ont le mérite d’être suivies en 2021 !

Ecojoko (France)

Cette start-up n’est pas naissante, mais elle mérite toute notre attention. C’est pour cette raison qu’il s’agit de notre coup de coeur 2021. L’assistant connecté d’économie d’énergie Ecojoko est une innovation technologique majeure dans la réduction du gaspillage électrique. Cette dernière représente le chiffre colossal de 8 milliards d’euros par an pour tous les foyers français, et 300€/an en moyenne par foyer. Ecojoko est disponible sur son site en France. L’objectif est de fournir toutes les informations nécessaires pour cibler les catégories les plus énergivores, afin d’être ensuite mieux accompagné et conseillé. Sa présence au CES était l’occasion pour elle de se faire découvrir sur le continent d’Amérique et tenter d’adapter sa solution aux normes américaines.

Living Packet (France)

Living Packet, c’est une idée simple : réduire l’impact écologique des cartons, tout en assurant un transport sécurité et un colis protégé. Pour cela, la start-up nantaise propose d’intégrer, à l’intérieur de chaque The Box, un GPS connecté, un capteur de chocs, d’humidité et de température. L’occasion pour la start-up de revenir au CES pour présenter une nouvelle version de sa box et se développer sur le marché américain. Retrouvez notre article si vous souhaitez plus d’information au sujet de The Box.

MagicFogger (USA)

MagicFogger libère une fine brume d’eau électrolysée HOCL, approuvée par la Fédération de Santé Américaine, connue sous le nom de MagicFog. La brume MagicFog se fixe, attaque et tue immédiatement les germes et les virus. MagicFog est 100 fois plus puissant que l’eau de Javel, mais 100% biologique. Par ailleurs, elle est totalement sans danger pour les humains, les animaux et l’environnement. De ce fait, le petit dispositif a su se faire remarquer lors du CES 2021 à l’heure où le Covid-19 envahit toutes les pensées. Hâte de voir ce produit en action !

Publicité

WeCleen (France)

Pour continuer sur la lancée de la santé et l’écologie, le CES 2021 a été l’occasion pour la start-up WeCleen de présenter un nouveau produit, Blue. Loin d’être une innovation, cette solution a la particularité d’être annoncée au bon timing. Il s’agit d’une machine permettant de produire son produit ménager écologique fait à la maison. Les premières commandes seront pour mars 2021.

Road-Light (France)

Au salon international de l’innovation à Las Vegas, Road-light n’est plus à présenter. La start-up française a pris place pour une 4e fois consécutive et a su se faire entendre auprès des autres annonceurs de nouveautés. Pour les nouveaux, Road-Light développe un système lumineux qui se positionne dans le dos. Il permet de garantir la sécurité des 2 roues (moto, vélo, trottinette…). Le tout se contrôle depuis un petit boîtier fixé au guidon et offre une panoplie de fonctionnalités. Cette année, Road-Light se devait d’être présent pour annoncer la nouvelle version de son produit au monde entier.

LiBEST (Corée du Sud)

LiBEST a été fondé en 2016 sous le nom Wearable Tech. L’entreprise recherche, développe et fabrique la prochaine génération de batterie en lithium. Ils ont développé une batterie flexible qui a la capacité énergétique la plus élevée par unité de surface parmi les batteries flexibles. Contrairement aux batteries flexibles existantes, qui doivent augmenter leurs surfaces ou leurs longueurs pour augmenter leurs capacités, il a une forme de bande compacte. Et lorsqu’il est appliqué avec une densité d’énergie élevée, le temps d’utilisation des dispositifs portables peut être considérablement augmenté. Par ailleurs, l’entreprise a déjà remporté le prix de l’innovation au CES 2020 avec sa batterie flexible et notre Award au MIK 2020.

Bodyfriend (Corée du Sud)

Bodyfriend, leader mondial dans le domaine des solutions de santé et de bien-être, s’est associée à Bang & Olufsen, une marque mondialement connue de produits audio de luxe, pour créer ses enceintes audio QUANTUM par Bang & Olufsen, qui ont reçu le prix de l’innovation CES 2021. Ce fauteuil est conçu pour stimuler les sens de l’ouïe et du toucher en tirant parti des caractéristiques du produit. Avec par exemple le mode zéro gravité, les sièges ventilés, refroidissants et chauffants, une nouvelle alimentation sans coupure et une conception structurelle modernisée pour offrir un confort, des étirements appropriés et des options de massage améliorées.

Feelloo (France)

Feelloo est le plus petit médaillon connecté qui permet de localiser et de prendre soin de votre chat. Il prévient les pertes grâce à un GPS efficace et surveille l’activité pour le bien-être de votre chat. Avec une taille inégalée, une application gratuite unique en son genre et un design subtil, Feelloo rassure et comble tous les propriétaires de chats.

Airpop (Chine)

AirPop Active+ fait partie de ces produits innovants. Ce masque intelligent et connecté a pour vocation d’alerter les utilisateurs lorsque le filtre à air doit être changé. Ainsi, des capteurs sont introduits sur le masque. Grâce à une application dédiée, il est ainsi possible de regarder l’état du filtre, mais pas que. En effet, le service permet aussi de visualiser différentes informations à propos de l’air ambiant, mais aussi la respiration de l’utilisateur. Pour information, chaque filtre a une durée d’utilisation estimée à 40 heures. Son arrivée sur le marché est attendue pour le début du mois de février 2020. Le produit sera disponible sur le site officiel de la marque et Amazon.

Proovstation (France)

Enfin, terminons pour un produit efficace au grand public, d’une start-up de Lyon créé en 2017. Proovstation a imaginé un procédé permettant d’analyser une voiture en seulement 3 secondes pour en déterminer son bilan de santé. Là où il faut plusieurs dizaines de minutes, cette solution équipée d’une vingtaine de capteurs va analyser de fond en comble le véhicule pour réaliser un pronostic des réparations à faire et dresser le devis complet des frais de réparation. Cette solution est déjà disponible dans 13 pays et pourrait bientôt faire son apparition chez votre garagiste !

Publicité