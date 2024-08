Star Wars Jedi : Survivor sort enfin sur PS4 et Xbox One, et c’est pour bientôt

Les fans de Star Wars l’ont attendu, certains d’entre eux étaient sceptiques, mais maintenant, c’est officiel : Star Wars Jedi : Survivor débarquera bel et bien sur PS4 et Xbox One. Un an après un lancement difficile sur PC et les consoles next-gen, le jeu d’action aux sabres laser d’EA et Respawn bénéficie enfin d’un portage sur l’avant-dernière génération de consoles. Une décision encore remise en doute par les joueurs, connaissant les exigences du jeu en termes de ressources…

Star Wars Jedi : Survivor sur PS4 et Xbox One : un pari risqué ?

Sorti le 28 avril 2023, Star Wars Jedi : Survivor est l’un des jeux les plus attendus de l’année dernière. Toutefois, bien qu’il ait reçu un accueil généralement favorable, le jeu a souffert de problèmes d’optimisation sur les machines actuelles. Certains critiques ont même dit qu’il n’était pas encore prêt à sortir à l’époque. Heureusement, EA et Respawn ont su corriger les bugs à temps, dévoilant ainsi la richesse de son jeu.

Maintenant, une question se pose : est-ce que Star Wars Jedi : Survivor souffrira de ces mêmes problèmes, quand il sortira sur PS4 et Xbox One ? Déjà, le jeu fait plus de 140 Go sur PC et les consoles current-gen. Ensuite, le jeu consomme assez en ressources graphiques, ce qui va sûrement faire chauffer le hardware limité des précédentes consoles.

Une chose est également sûre : cette version de Star Wars Jedi : Survivor perdra en résolution et en framerate, afin de maximiser les performances. Néanmoins, EA et Respawn semblent bien être déterminés à tenir leur pari. Les versions PS4 et Xbox One de Jedi : Survivor seront donc disponibles le 17 septembre prochain, au prix de 49.99 euros. Il embarquera également un cadeau pour ceux qui le précommanderont : le pack cosmétique / sabre laser Hermit et le pack de blaster à combustion.

Enfin, la version PC de Star Wars Jedi : Survivor recevra des « améliorations des performances techniques du jeu, des contrôles, ainsi que diverses améliorations de la qualité de vie.” Selon EA, la mise à jour devrait arriver dans les semaines à venir. Une occasion pour découvrir et redécouvrir les aventures de Chevalier Jedi Cal Kestis !