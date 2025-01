AquaSense 2 : L’IA au service de la propreté des piscines

Beatbot, la marque à l’origine des nettoyeurs de piscines robotiques les plus innovants du monde, a dévoilé sa dernière série de produits, la série AquaSense 2. Celle-ci comprend notamment l’avant-gardiste AquaSense 2 Ultra, doté d’une navigation avancée par IA.

Une révolution dans l’entretien des piscines

En 2024, Beatbot avait révolutionné l’entretien des piscines avec le lancement de la série AquaSense, intégrant des fonctionnalités innovantes comme le nettoyage sans fil 5-en-1. Désormais, avec la série AquaSense 2, la marque pousse le bouchon encore plus loin, notamment en termes de commodité, de contrôles intelligents et de couverture de nettoyage.

Le nouveau AquaSense 2 Ultra est le premier nettoyeur 5-en-1 au monde piloté par IA et offre une performance et une commodité exceptionnelles. En outre, il offre une couverture complète. Son système de cartographie de piscine HybridSense™ AI améliore considérablement l’efficacité de nettoyage. De plus, ses capteurs avancés garantissent des résultats optimaux.

De nouvelles normes pour le nettoyage des piscines

La marque lance une garantie de 3 ans sur sa nouvelle gamme de produits. Elle devient la première de l’industrie à obtenir la certification ETSI EN 303 645. Cette certification concerne la cybersécurité et la protection de la vie privée, marquant une avancée significative en matière de service.

Au sein de la série AquaSense 2, Beatbot propose deux autres modèles : le AquaSense 2 Pro et l’AquaSense 2. Ces modèles sont conçus avec une intelligence améliorée et une précision exceptionnelles. De plus, ils offrent une puissance de nettoyage exceptionnelle, propulsant ainsi l’entretien des piscines à un tout nouveau niveau.



Disponibilité et tarification spéciale

Les dernières nouveautés de Beatbot seront présentées au CES 2025 au Stand 52368 du 7 au 10 janvier. La série AquaSense 2 sera disponible à l’achat à partir du 10 février 2025.

En conclusion, Beatbot redéfinit ce qui est possible en matière de soin de piscine, délivrant une technologie innovante qui transforme le nettoyage de piscine en une expérience fluide et agréable. Et vous, seriez-vous prêt à confier l’entretien de votre piscine à l’IA de Beatbot? Partagez votre opinion!