Manga – Nouveautés dans la collection Tout le Japon en manga

Le mois de mai 2025 nous gâte avec trois sorties manga marquantes et très différentes. Ces mangas mettent à l’honneur des univers rarement explorés avec autant de soin : la scène idol avec Hikaru in the Light! de Mai Matsuda, le monde fascinant des chemins de fer japonais avec Engineer de Kunihiko Ikeda, et l’histoire culinaire du sushi à travers Sushi Ichi! d’Etsushi Ogawa.

Ces trois titres sont réunis sous une même bannière éditoriale : la collection « Tout le Japon en manga » publiée chez Petit à Petit. Cette initiative éditoriale vise à explorer les multiples facettes de la culture japonaise à travers des récits authentiques, pédagogiques et sensibles.

Hikaru in the Light! Tome 2 – Mai Matsuda : l’envers du rêve idol

Après un premier tome prometteur, Mai Matsuda revient avec le deuxième volume de Hikaru in the Light!. Loin des clichés lisses et brillants de la pop japonaise, la série s’attache à dévoiler les dessous exigeants du monde des idols.

On y suit Hikaru, une jeune fille à l’énergie débordante qui s’engage dans une émission de télé-réalité visant à former le prochain groupe de chanteuses vedettes. Accompagnée de sa meilleure amie Ran, elle doit surmonter défis vocaux, tests de danse, classements hebdomadaires et pression médiatique. Le tome 2 intensifie les enjeux, avec l’arrivée de nouvelles concurrentes et des éliminations douloureuses. De plus, une Hikaru qui doute d’elle-même.

Ce qui rend Hikaru in the Light! particulièrement convaincant, c’est sa capacité à parler à un jeune public (à partir de 10 ans) sans simplifier à outrance les enjeux. Le ton reste bienveillant, mais réaliste. Le dessin dynamique et expressif de Mai Matsuda accompagne parfaitement l’évolution des personnages. Les scènes de chant ou de danse y sont particulièrement vivantes.

Ce titre s’intègre parfaitement dans l’objectif de la collection « Tout le Japon en manga », en offrant une plongée crédible et documentée dans le monde des idols japonaises.

Engineer – Kunihiko Ikeda : l’hommage aux bâtisseurs de l’ombre

Avec Engineer. À la conquête du rail, Kunihiko Ikeda signe un manga unique en son genre, qui s’adresse autant aux amateurs de technique qu’aux passionnés d’histoire. Le pitch ? Suivre le quotidien d’un ingénieur japonais spécialisé dans la conception, l’entretien et la gestion des infrastructures ferroviaires.

L’auteur, lui-même féru de trains, adopte une approche presque documentaire. Chaque chapitre s’attarde sur une situation concrète : la réfection d’un pont ou le dépannage d’une rame à grande vitesse. Il traite également l’aménagement d’un tunnel à travers une montagne.

Mais Engineer, ce n’est pas qu’un manuel technique illustré. Le récit valorise l’humain : entraide entre collègues et transmission intergénérationnelle du savoir-faire. Il explore aussi les dilemmes moraux liés à la sécurité ou à la rentabilité. Ce titre incarne à merveille la volonté de la collection « Tout le Japon en manga » : faire découvrir des réalités professionnelles et culturelles japonaises peu représentées.

Graphiquement, le trait très détaillé de Kunihiko Ikeda souligne la beauté fonctionnelle de l’architecture ferroviaire. Un manga aussi rare qu’enrichissant.

Sushi Ichi! Tome 2 – Etsushi Ogawa : quand l’art culinaire devient récit historique

Auteur culinaire reconnu pour Le Petit Chef, Etsushi Ogawa revient avec une œuvre plus intimiste et réaliste : Sushi Ichi!, dont le deuxième volume vient de paraître. Le manga se déroule dans le Tokyo de la fin du XIXe siècle, à l’époque de la transition entre traditions ancestrales et modernité Meiji. On y suit Taisuke, un jeune maître sushi à la tête d’une petite échoppe dans le quartier de Yotsuya.

Dans ce tome 2, Taisuke affronte les défis de la concurrence, tout en réfléchissant à sa propre identité culinaire. Le récit mêle drame humain, apprentissage gastronomique et observation fine des tensions sociales de l’époque.

Comme les autres titres de la collection « Tout le Japon en manga », Sushi Ichi! se distingue par sa dimension documentaire. Chaque chapitre est complété par des fiches explicatives sur les ingrédients, les techniques ou l’évolution historique du sushi. Une lecture aussi délicieuse qu’instructive.

Trois visions du Japon à travers la passion

Ces trois mangas, réunis au sein de la collection « Tout le Japon en manga » par KotoDama, partagent un point commun : la mise en lumière de passions profondes et de savoir-faire authentiques.

Hikaru in the Light! explore les rêves et les doutes des jeunes dans l’univers compétitif des idols.

Engineer rend hommage à la rigueur des métiers techniques au service du bien commun.

Sushi Ichi! sublime la tradition culinaire japonaise à travers une fiction historique poignante.

Trois lectures complémentaires, instructives et sensibles, qui dévoilent la richesse et la diversité de la culture japonaise contemporaine et traditionnelle. Une collection à suivre de très près.