Ip Man 4, Madre… que voir au cinéma ce week-end ?

Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour parler des sorties cinéma de la semaine. Voici donc quelques suggestions de films à voir. Vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière.

Préparez votre porte-monnaie, voici les sorties de la semaine du 22 juillet :

The King of Staten Island – le nouveau film de Judd Apatow

Genre : comédie dramatique

Le réalisateur de Crazy Amy ou de 40 ans, toujours puceau nous revient avec ce nouveau film. Scott est un jeune homme de 24 ans irresponsable qui vit aux crochets de sa mère. Il semblerait que ce retard de développement soit dû à un évènement tragique survenu alors qu’il avait 7 ans ; le décès de son père pompier. Peu intéressé par ce qu’il se passe autour de lui, il poursuit une chimère, celle d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage. Mais sa vie se voit chamboulée quand sa mère se met à fréquenter Ray, un jeune homme pompier…

Avec : Pete Davidson, Bel Powley, Steve Buscemi…

Ip Man 4 : Le dernier combat – le quatrième volet de la saga consacrée au maître de Bruce Lee

Genre : action, biopic

Après la mort de sa femme, Ip Man découvre qu’il souffre d’un cancer de la gorge suite à son tabagisme. Il se rend aux États-Unis et se retrouve mêlé à des différends racistes entre les forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le Chinatown de San Francisco…

Avec : Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Chan…

Madre – la recherche d’un petit garçon disparu par sa mère

Genre : drame, thriller

Le fils de Elena a disparu depuis dix ans. Sa dernière discussion était un échange par téléphone. Il était avec son père sur une plage et n’arrivait plus à le trouver. De nos jours, encore dévastée, Elena travaille maintenant sur cette plage, dans un restaurant. Mais un jour, elle rencontre un adolescent qui lui rappelle son fils disparu…

Avec : Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl…

Lands of Murders – une enquête dans une Allemagne sous tension

Genre : thriller

En 1992, dans une région reculée de l’Allemagne réunifiée en pleine tension, deux inspecteurs, Patrick et Markus, enquêtent sur la disparition de deux adolescentes. Ces deux flics à la vie et aux méthodes contraires vont devoir mettre leurs différends de côté pour résoudre leur enquête qui les mènera en réalité à une autre affaire de plus grande envergure…

Avec : Trystan Pütter, Felix Kramer, Nora von Waldstätten…

Bonne séance à vous et à la semaine prochaine !