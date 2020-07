Été 85, Divorce Club… que voir au cinéma ce week-end ?

Nous sommes vendredi et comme tous les vendredi, nous nous retrouvons pour parler des sorties cinéma de la semaine. Voici donc quelques suggestions de films sortis cette semaine.

Semaine qui a été un peu particulière puisque nous avons deux jours de sortie cinéma : le mardi et le mercredi. Nos suggestions sont donc plus nombreuses.

Sorties cinéma du mardi 14 juin

Été 85 – le nouveau film du réalisateur de Frantz

Genre : comédie dramatique

Le nouveau film de François Ozon nous emmène en Normandie, durant l’été 1985. Alexis a 16 ans. Lors d’une sortie en mer, il se noie. Mais il est héroïquement sauvé par David, 18 ans. Et durant cet été 85, une relation va naître entre ces deux jeunes hommes…

Avec : Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge…

L’aventure des Marguerite – passé et futur se rencontrent

Genre : comédie

Marguerite et Margot sont toutes les deux des filles de 12 ans. Elles ont leur famille, leurs amis, leurs problèmes… et leur époque. La première vit en effet en 1942 et la deuxième en 2020. C’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Marguerite et Margot ont en commun le fait d’avoir perdu leur père. Elles vont devoir s’allier pour retrouver la mémoire familiale…

Avec : Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac…

Le Sel des Larmes – le nouveau film de Philippe Garrel

Genre : drame, romance

Luc est un jeune homme de la province et qui a une relation avec Geneviève. Il respecte son père dont il voit en lui une âme de poète. Luc monte à Paris pour passer le concours d’entrée à l’école Boulle. Là-bas, il rencontre Djemila avec qui il a une aventure. Quand il est finalement reçu à l’école Boulle, Luc doit délaisser Geneviève qui porte son futur enfant…

Avec : Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, Louise Chevillotte…

La Voix du Succès – par la réalisatrice de Late Night

Genre : comédie

Grace Davis est une chanteuse très talentueuse, mais avec un ego surdimensionné. Maggie, son assistante, a un rêve : devenir productrice dans le monde de la musique. Elle a la chance de sa vie lorsque Grace Davis annonce vouloir faire un nouvel album. Et avec son aide, malgré les difficultés, elle va accomplir son rêve…

Avec : Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Ice Cube…

Divorce Club – grand prix au dernier festival de l’Alpe d’Huez

Genre : comédie

Dans ce nouveau film de Michaël Youn, Ben découvre en public, après 5 ans de mariage avec sa femme, que cette dernière le trompe. C’est l’humiliation pour lui ! Et alors qu’il a du mal à s’en remettre, il recroise un ancien ami, Patrick. Ce dernier, qui a une vision du célibat opposée à celle de Ben, lui propose d’emménager avec lui dans sa grande demeure. D’autres célibataires les rejoignent et Ben et Patrick élaborent ainsi les premières règles du Divorce Club…

Avec : Arnaud Ducret, François Xavier-Demaison, Michaël Youn…

Sorties du mercredi 15 juin

La Nuit Venue – deux amoureux à Paris, mis en danger par la mafia

Genre : thriller, drame

Jin est un immigré chinois vivant à Paris et arrivé en France il y a cinq ans. Sans papiers et soumis à une mafia, cet ancien DJ est conducteur de VTC. Il rembourse son dû en accumulant les heures de conduite. Une nuit, il rencontre devant une boîte de nuit Naomi qui accepte de monter dans sa voiture. Cette dernière s’intéresse à Jin et aime sa musique, elle lui propose ainsi d’être son chauffeur attitré. Une histoire va naître entre eux et cela va pousser Jin à enfreindre les règles de son milieu…

Avec : Camélia Jordana, Guang Huo, Xun Liang…

Beloved – la deuxième partie de Chained

Genre : drame

Dans cette deuxième partie du diptyque que Chained avait commencé la semaine dernière, nous suivons le point de vue du personnage de Avigail.

Cette dernière, infirmière à Tel-Aviv, vit avec sa fille adolescente et son mari policier Rashi. Mais lorsque ce dernier finit par être mis à pied dans son travail, Avigail se rend compte de son manque d’indépendance et de la fragilité de son couple…

Avec : Stav Almagor, Eran Naim, Ori Shani…

Bonne séance et à la semaine prochaine !