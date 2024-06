McDonald’s suspend la prise des commandes par l’IA

Selon le magazine Restaurant Business, McDonald’s a annoncé à ses franchisés la fin de son partenariat de commande au volant avec l’IA d’IBM le 26 juillet 2024. Alors que l’association des deux entreprises remontait en 2021, on ne sait pas encore la cause de cette rupture de collaboration.

Un nouvel accord avec Google ?

Si on ne sait pas encore pourquoi la société McDonald’s met fin à l’accord avec IBM. L’utilisation de la technologie d’IA aurait déjà été supprimée dans plus de 100 restaurants dans lesquels le système était testé. Toutefois, l’entreprise a déclaré à Restaurant Business qu’elle testait si le chatbot de commande vocale pouvait accélérer le service. La société a ensuite ajouté que le test l’avait convaincu qu’une solution de commande vocale pour le service au volant ferait partie de l’avenir des restaurants.

Cependant, Bloomberg a rapporté que l’annonce de McDonald’s pourrait impliquer un accord avec Google en décembre. L’agence de presse américaine a exposé que l’accord concernait en partie un chatbot nommé « Ask Pickles ». L’IA pourrait donner des conseils aux employés comme le nettoyage des machines à glace.

Malgré cela, Google a commencé à tester l’IA au volant sur la base de sa technologie l’année dernière en s’associant à la chaîne américaine de restauration rapide Wendy’s.

McDonald’s se projette avec l’IA

La technologie du service au volant n’est qu’une partie des efforts de McDonald’s pour automatiser les tâches. L’entreprise propose également des éléments tels que la commande mobile et des kiosques en magasin.

McDonald’s a aussi testé les livraisons par drones, les robots de cuisine et d’étranges outils de recrutement d’IA. Avec White Castle qui a testé l’IA fournie par la société SoundHound et Carl’s Jr & Hardee’s qui utilise un chatbot, il semble que l’industrie de la restauration rapide mise de plus en plus sur l’IA.