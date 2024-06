Google promet des applications plus puissantes et intuitives – Révolution de l’IA pour Android !

La conférence Google I/O 2024 est l’occasion pour le géant de la tech de montrer à quel point l’intelligence artificielle (IA) est devenue centrale. Cela se reflète dans le développement de nouvelles applications Android. La finale de l’Android Game On ! avec les pilotes McLaren, Lando et Oscar, a permit de donner un aperçu amusant de certaines de ces fonctionnalités.

Pousser les limites des applications avec l’IA

Google met en avant ses outils révolutionnaires comme Gemini dans Android Studio. En outre, ces outils ont évolué grâce aux retours précieux des utilisateurs depuis leur présentation à la conférence Google I/O de l’année dernière. En outre, pour révolutionner le développement d’applications, Google mise sur le concept de l’IA générative. Ainsi, des outils comme Gemini Nano permettent des modèles plus efficaces fonctionnant directement sur le périphérique.

Des entreprises innovantes comme Patreon, Grammarly et Adobe collaborent avec Google pour créer les applications de demain. Adobe, par exemple, teste Gemini Nano pour améliorer l’expérience sur le périphérique de l’Assistant Acrobat AI.

Des applications excellentes, adaptées à tous les périphériques

Construire et concevoir des applications qui s’adaptent au-delà du téléphone est un enjeu majeur. Ainsi, avec Jetpack Glance 1.1, Google souhaite permettre aux développeurs de créer des widgets de haute qualité en utilisant leur compétence de composition. De plus, Jetpack Compose est conçu pour aider à développer plus rapidement et plus facilement des applications. Cela se fait en garantissant une meilleure qualité sur différents types de périphériques. D’autres outils, comme Wear OS 5 et Android Health, visent à anticiper les attentes futures des utilisateurs.

Améliorer la productivité des développeurs avec Kotlin Multiplatform

Kotlin Multiplatform (KMP) permet de partager le code Kotlin sur différentes plateformes. En utilisant KMP pour partager la logique commerciale entre les plateformes, Google encourage cette pratique afin d’améliorer grandement la productivité des développeurs. De plus, la prochaine version de Compose inclura un nouvel ensemble de fonctionnalités, telles que les transitions d’éléments partagés et les améliorations de performance. De plus, elle proposera un nouveau mode fort de report d’animation.

En conclusion, l’IA, grâce à des outils comme Gemini et l’approche de Kotlin Multiplatform, révolutionnent le monde des applications Android, rendant le développement plus rapide, plus efficace et plus intuitif. Les développeurs ont désormais plus de liberté et de flexibilité pour créer des applications qui s’adaptent à tous les périphériques. Ils peuvent également sécuriser les données des utilisateurs. Surtout, ils peuvent offrir une expérience utilisateur sans précédent. Alors, prêt à plonger dans cet univers passionnant de l’IA et des apps Android innovantes ?