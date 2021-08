Google prépare une application pour migrer d’un iPhone à un smartphone Android

Il arrive parfois que les utilisateurs d’iOS partent tenter l’aventure Android. Pour faciliter cette transition, Google est en train de préparer une application du nom de « Switch to Android » afin de permettre aux utilisateurs d’iPhone de migrer facilement et rapidement vers un smartphone Android. L’initiative fait grandement penser à l’application créée par Apple et permettant de faire le chemin inverse : « Move to iOS ».

Google part à la conquête des utilisateurs d’iPhone pour les amener sur Android

Le média 9to5Google vient de faire la découverte d’une nouvelle application permettant aux utilisateurs d’iPhone de migrer leurs données sur un smartphone Android. Ce nouvel utilitaire a fait son apparition suite à une analyse de l’APK de l’outil de réinitialisation de données inclut dans le Play Store de Google. Nous apprenons ainsi que dans les lignes de code de l’outil de restauration des données « Data Restore Tool », la mention d’une application prenant le nom de « Switch to Android ».

À travers ces lignes de code, il est notamment demandé à l’utilisateur de télécharger l’application « Switch to Android » depuis l’App Store d’Apple et d’aller dans les paramètres Wi-Fi de l’iPhone afin de créer un hotspot Wi-Fi auquel le smartphone Android devra se connecter. Avec ce dispositif, plus simple que celui passant par Google Drive, les utilisateurs devraient ainsi pouvoir faire migrer leurs SMS, contacts, photos, et même leurs applications (à condition qu’elles soient disponibles aussi sur le Play Store).

Aucune date de lancement n’a pour le moment été décelée dans les lignes de code de l’utilitaire de Google. Une chose est sure, ce type d’outil pourrait permettre à beaucoup d’utilisateurs de sauter le pas et s’essayer à un smartphone Android. Certaines données reflétaient d’ailleurs déjà une grande proportion d’utilisateurs ayant switché d’un système d’exploitation à l’autre. En 2020 par exemple, 26 % des personnes disposant d’un iPhone avaient migré vers un smartphone Android selon les données d’Apple dévoilées lors de son procès contre Epic Games.

