Enfilez votre tenue de gangster avec Crime Simulator : Emprise criminelle et frissons garantis

Préparez vous pour des vols, des agressions et des exploits de gangsters avec le nouveau jeu Crime Simulator du développeur Polish studio CookieDev : Annonce récente de l’équipe à l’origine du best-seller Thief Simulator 2. Ce nouveau jeu offrira aux joueurs une carrière criminelle solo ou en mode coopératif (jusqu’à 4 criminels). La sortie sur PC est prévue pour 2024/2025, et des versions pour PlayStation, Xbox et Nintendo sont également en préparation. Actuellement, un prologue gratuit du jeu est disponible sur PC.

Qu’est-ce que Crime Simulator?

Crime Simulator est une simulation unique des activités du monde criminel avec une perspective à la première personne (FPS). Le jeu offre des modes solo et coopératif en ligne pour jusqu’à 4 personnes à la fois. Il décrit largement la vie criminelle, en s’appuyant également sur des éléments connus d’autres genres de jeux.

Une carrière criminelle dans Crime Simulator ne se limite pas à des jobs de bandits (tels que vol et recouvrement de dettes) et à la lutte, mais comprend également, entre autres, la collecte de matières premières, le développement des personnages, l’amélioration de l’équipement ou l’acquisition de la bonne réputation auprès des factions présentes dans le jeu.

Jouabilité et démo

Parlant du jeu, Rafal Jelonek, la COO d’Ultimate Games S.A., déclare: « Dans Crime Simulator, les joueurs trouveront une nouvelle approche des simulateurs d’action. Conçu tant pour les joueurs qui préfèrent le jeu solo que pour ceux qui aiment interagir avec les autres, ce titre offrira une nouvelle approche du combat, un système de factions de gangsters et surtout, un gameplay qui comprend de nombreux éléments intrigants et variés.

Depuis le 10 mai, une démo gratuite du jeu est maintenant disponible sur Steam. Dans Crime Simulator: Prologue, les joueurs trouveront un petit établissement avec une zone de construction et une ferme abandonnée qui sert de planque aux gangsters. Quant à la version complète du jeu, elle disposera de trois établissements plus grands, d’une zone désertique aux abords du Mexique, d’espaces de parcs nationaux au Canada et de plusieurs autres lieux.

Outils du Crime et caractéristiques principales

Dans Crime Simulator, de nombreux outils attendent les joueurs pour leurs actions criminelles. Parmi eux, des battes de baseball, des pieds de biche, des tiges, des clés, des couteaux, des matraques télescopiques, des pistolets et différents types de bombes et de grenades. Des pièges spécialisés et des tourelles seront également disponibles.

Voici les principales caractéristiques de Crime Simulator:

Faites-vous une place dans le monde criminel;

Exécutez des ordres et acquérez de la renommée;

Jouez seul ou en coopération (jusqu’à 4 criminels);

Utilisez un large arsenal d’armes;

Collectez des matières premières et créez de l’équipement.

Qu’en pensez-vous ? Êtes-vous prêts à plonger dans l’obscurité du monde du crime avec Crime Simulator en 2024/2025? N’hésitez pas à partager vos idées et impressions en commentaires ou à partager cette information avec vos amis gamer.