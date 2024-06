TikTok dément une rumeur folle sur le clonage de son algorithme

Les tensions sont toujours vives entre le gouvernement américain et TikTok. Cependant, un rapport de Reuters publié le 30 mai a alimenté encore plus la controverse. En effet, ce rapport a indiqué que des travaux sont en cours pour créer une autre version de l’algorithme de recommandation de TikTok.

Un plan visant à arrondir les angles avec les législateurs américains ?

Cette version fonctionnerait indépendamment de Douyin, la version chinoise de TikTok exploitée par sa société mère, ByteDance. Des sources anonymes indiquent que le projet, débuté en 2023, pourrait s’achever dans un peu plus d’un an. Apparemment, ce plan viserait à prouver aux législateurs américains que TikTok est bel et bien indépendant de sa société mère.

D’après le rapport, les dirigeants ont évoqué ce projet lors des assemblées générales et sur Lark, le canal de messagerie interne de l’entreprise. Cette division du code source couperait TikTok de la « puissance massive de développement technique » de sa société mère, selon les sources.

Si beaucoup étaient tentés de croire ce rapport, le principal concerné ne s’est pas muré dans le silence. En effet, l’entreprise a rapidement déclaré que « l’article de Reuteurs est trompeur et factuellement inexact ».

TikTok a rapidement réagi pour démentir les rumeurs de cession

Dans des courriels adressés à The Verge, le porte-parole de TikTok, Michal Hughes, a déclaré que :

Bien que nous ayons continué à travailler de bonne foi pour sauvegarder davantage l’authenticité de l’expérience de TikTok, il est tout simplement faux de suggérer que ce travail faciliterait la cession ou que la cession est même une possibilité.

Le porte-parole a également affirmé que la rumeur sur la division du code source de TikTok est totalement fausse. Pour rappel, l’entreprise poursuit actuellement le gouvernement américain au sujet de l’ultimatum jusqu’au 19 janvier 2025 donné à ByteDance pour céder le contrôle de l’application sous peine d’interdiction.