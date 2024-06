TUTO – iPhone : Pourquoi mes vidéos ne chargent pas ?

Vous êtes sur le point de regarder une vidéo sur votre iPhone mais tout à coup, votre iPhone affiche le message « impossible de charger la vidéo » ? On imagine bien la frustration et l’incompréhension que vous avez ressenties ! C’est pourquoi, dans cet article, on vous propose de découvrir les causes possibles de ce problème de vidéos qui ne se chargent pas. Nous verrons également les différents moyens qui vous permettront de les résoudre.

Pourquoi les vidéos ne se chargent pas sur iPhone ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait qu’une vidéo ne se charge pas. Voici les causes les plus courantes :

Le format du fichier vidéo est incompatible avec votre iPhone

Il y a un problème avec l’application appareil photo de votre iPhone comme une accumulation de cache ou encore un problème de démarrage temporaire

Une connexion Internet lente ou instable

Un problème de mémoire ou d’espace de stockage

Un problème de restriction de contenus en rapport avec votre géo-localisation ou votre âge

Un bug du système iOS

Votre iPhone a subi des dommages impactant sur l’appareil photo

Si vous avez enregistré une vidéo sur votre iPhone, qu’elle a été sauvegardée dans la galerie mais qu’il vous est impossible de la lire, voici ce que vous pouvez faire.

Vérifier si la vidéo est corrompue

L’une des premières vérifications à effectuer est de s’assurer que la vidéo que vous souhaitez lancer n’est pas corrompue. Si c’est le cas, cela peut expliquer pourquoi votre iPhone ne parvient pas à la lire. Dans cette situation, vous pouvez utiliser un outil de réparation pour rétablir la vidéo. Si ce n’est pas possible, vous pouvez tenter de re-télécharger la vidéo ou, si une copie figure sur votre ordinateur, de transférer à nouveau la vidéo sur votre iPhone.

Vérifier la connexion Internet

La majorité des vidéos que l’on peut regarder sur iPhone nécessitent une connexion Internet. En effet, ce smartphone permet rarement le téléchargement de vidéos et le visionnage en mode hors ligne. Si votre vidéo ne fonctionne pas, il se peut donc que cela résulte d’une absence de connexion Internet. Pour vérifier que votre connexion Internet fonctionne correctement, ouvrez un navigateur et lancez une quelconque recherche.

Si vous n’êtes pas connecté à Internet, connectez-vous à un réseau Wi-Fi ou à vos données cellulaires avant de remettre en marche la vidéo.

Si vous êtes connecté, rendez-vous dans les Réglages, puis dans les Données Cellulaires et les Apps utilisant WLAN et données. Voyez ensuite si l’application que vous utilisez pour regarder votre vidéo est autorisée ou non à utiliser le réseau WLAN ou cellulaire.

Redémarrer l’iPhone

Si vous pensez que le problème ne vient pas de votre vidéo mais d’un léger bug de votre iPhone, vous pouvez tenter de le résoudre en redémarrant votre iPhone. En effet, le redémarrage est un geste simple qui permet de résoudre plusieurs problèmes courants. En fonction de votre modèle d’iPhone, voici comment procéder :

Pour les iPhones 8 et modèles ultérieurs, appuyez sur le bouton Volume + puis relâchez rapidement. Appuyez ensuite sur le bouton Volume – et relâchez aussi rapidement. Enfin, appuyez quelques secondes sur le bouton d’alimentation jusqu’à ce que vous voyiez le logo d’Apple.

Si vous avez un iPhone 7 ou iPhone 7 Plus, il faut appuyer en même temps sur le bouton d’alimentation et le bouton de volume pendant quelques secondes jusqu’à voir le logo d’Apple.

Enfin, si votre iPhone est un modèle 6S ou antérieur, il vous faudra appuyer quelques secondes sur le bouton principal et le bouton d’alimentation jusqu’à ce que le logo d’Apple apparaisse.

Mettre à jour la version iOS de votre iPhone

Veillez à toujours mettre à jour votre iPhone dans la dernière version disponible d’iOS. À défaut de faire les mises à jour, vous pourriez rencontrer quelques dysfonctionnements sur votre iPhone, dont les vidéos qui ne se lancent pas. Pour vérifier que vous n’avez manqué aucune mise à jour récente :

Rendez-vous dans Réglages ,

, Puis, cliquez sur Général

Appuyez ensuite sur la partie Mise à jour logicielle.

Les mises à jour récentes y figureront et vous n’aurez qu’à les télécharger et installer.

Quitter de force l’application vidéo

Il est aussi possible que vos vidéos ne fonctionnent pas parce que l’application vidéo subit certains bugs. Pour les enlever, vous pouvez quitter de force l’application et la relancer après. Pour ce faire, il vous suffit d’ :

Appuyer deux fois sur le bouton Accueil

Les applications en cours d’utilisation s’afficheront, il faudra les faire glisser pour les fermer.

Par la suite, appuyez à nouveau sur l’application vidéo pour la rouvrir et vérifiez si la vidéo fonctionne de nouveau correctement.

Réinstaller ou mettre à jour l’application que vous utilisez pour lire la vidéo

Si vous ne parvenez toujours pas à lancer la vidéo, vous pouvez essayer de désinstaller l’application vidéo et de la réinstaller. Vérifiez également si l’application est bien à jour. Si une mise à jour est disponible pour votre application vidéo, n’hésitez pas à la télécharger pour corriger les problèmes inconnus dans l’application.

Pour réinstaller l’application, il vous faut :

Cliquer sur l’icône de l’application jusqu’à ce que la barre des tâches apparaisse

Cliquer sur Supprimer l’application

Rendez-vous ensuite dans l’App Store et téléchargez à nouveau l’application vidéo.

Pour mettre à jour l’application :

Rendez-vous dans l’App Store

Cliquez sur l’icône de votre profil

Faîtes défiler jusqu’à trouver l’application vidéo que vous utilisez et cliquez sur Mettre à jour.

Convertir la vidéo dans un format compatible avec votre iPhone

Si la vidéo que vous souhaitez regarder ne charge pas, cela peut résulter du fait qu’elle ait été téléchargée depuis d’autres ressources. Par conséquent, son format n’est peut-être pas pris en charge par votre iPhone. Dans ce cas, la solution est de convertir votre vidéo dans un format compatible avec votre iPhone. Pour information, l’iPhone prend en charge plusieurs formats comme H.264, HEVC, MP4, MP3, MOV, MPEG-4, AAC protégé, AAC audible, M4A, etc.