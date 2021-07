Free lance Oqee : une application iOS et Android pour regarder la TV

Bonne nouvelle pour les abonnés Freebox, l’application Oqee vient d’arriver sur le Play Store et l’App Store. Pour faire simple, cela signifie qu’il est maintenant possible de regarder la télévision directement depuis son smartphone Android, son iPhone ou encore son iPad.

Plus de 220 chaînes de télévision avec Free sur smartphone avec l’application Oquee

Durant le mois de juillet 2020, Free lançait la Freebox Pop, une box tournant sous Android TV. Pour regarder l’ensemble des chaînes de TV, une application avait été créée : Oqee. Désormais, elle n’est plus réservée uniquement à cette Freebox, mais aussi aux appareils tournant sous Android, iOS ou encore iPadOS. De ce fait, les abonnés Freebox Pop ou encore Delta peuvent accéder n’importe où à l’ensemble des chaînes proposées par Free.

Dans un communiqué, Free explique : « Avec OQEE by Free, les abonnés Freebox Pop et Delta peuvent profiter sur leurs terminaux mobiles de plus de 550 chaînes TV en direct dont plus de 220 incluses (280 incluses pour les abonnés Freebox Delta) et de nombreuses chaînes Replay incluses, ainsi que des fonctions avancées. Jusqu’à 5 connexions simultanées sont possibles ».

Vous l’aurez donc compris, l’objectif est d’offrir une expérience quasi similaire avec cette application disponible sur le Play Store et l’AppStore. Outre le fait de regarder la télévision en direct, il sera ainsi possible de mettre en pause une émission, enregistrer un programme, regarder du contenu en replay, retourner au début d’un programme, accéder aux différents profils…

Pour profiter d’Oqee sur Android et iOS, aucune manipulation complexe n’est à effectuer. Il suffit dans un premier temps de télécharger l’application, puis de rentrer vos identifiants Free. Pour information, l’application est aussi disponible sur les SmartTV et l’Apple TV 4K depuis le mois de mars 2021.

