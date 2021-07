5G : Free Mobile vient de dépasser les 10 000 antennes

D’après les données fournies par l’Arcep, Free Mobile vient de passer le cap des 10 000 antennes 5G sur le territoire français. Pour parvenir à cette prouesse, Free Mobile mise essentiellement sur des antennes dans la bande des 700 MHz.

Free Mobile loin devant Orange, SFR et Bouygues

L’Arcep vient de publier la mise à jour de son observatoire des déploiements commerciaux 5G, qui utilise les données fournies par les opérateurs au 30 juin 2021.

En prenant en compte l’ensemble des bandes de fréquences utilisées pour fournir un service 5G (3,5 GHz, 2,1 GHz et 700 MHz), il y a plus de 16 800 sites ouverts actuellement, avec une montée importante de Free Mobile qui représente, à lui seul, 10 259 sites.

Bouygues, le deuxième opérateur en matière de sites actifs, n’en affiche que 2945, suivi par Orange, avec 1872 sites, et SFR, avec 1751 sites…

Côté répartition, Orange, SFR et Bouygues Telecom ont choisi de concentrer leurs offres 5G uniquement dans certaines villes, avec une grande densité de sites, comme le montre les cartes ci-dessous.

Au contraire, on peut remarquer que Free Mobile a choisi de répartir ses sites sur un très grand nombre de villes, pour offrir la plus grande couverture dans l’Hexagone.

5G : Free mise sur la bande 700 MHz

Pour déployer son réseau le plus rapidement possible, Free Mobile se focalise sur les antennes dans la bande des 700 MHz. Comme le note l’Arcep, tous les sites 5G de Free sont compatibles avec le 700 MHz. Toutefois 1 297 de ces sites peuvent aussi émettre sur la plage des 3,5 GHz, qui offre les meilleurs débits. De plus, Free exploite la technologie Dynamic Spectrum Sharing qui permet de convertir des antennes 4G en stations 5G.

Cette astuce permet d’offrir rapidement une excellente couverture 5G. D’ailleurs, Free espère couvrir 80% de la population française en 5G d’ici la fin de l’année 2021. Malheureusement, les antennes 700 MHz offrent un débit moins élevé. Orange estime d’ailleurs que Free vend une fausse 5G à ses abonnés.

Intéressés par la couverture 5G ? Découvrez où en sont les opérateurs fin juin 2021 !